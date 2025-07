לא להאמין. ככה שרה בת 83? ברברה סטרייסנד במיטבה מכל בחינה. האלבום יצא כפרק ההמשך לאלבום הלהיטים Partners מ־2014. זוהי האלבום ה‑37 של ברברה סטרייסנד, והוא מקבע אותה כשיאנית בכל תקופת זמן עם אלבום בטופ‑40 של הבילבורד בכל עשור מאז שנות ה‑60. האלבום כולל 11 דואטים עם אמנים מכל סגנון ודור. הרשימה מגניבה – פול מקרטני, סטינג, ג'יימס טיילור, מריה קארי ואריאנה גרנדה, הוזייר, סם סמית, אבל הכי מפתיע מי שדואטים לא היו מעולם קאפ אופ טי שלו, גם מי שקולו לא ממש התאים – בוב דילן, ששר עם ברברה את הסטנדרט – The Very Thought Of You. בעוד שיש ניגוד בולט יותר בין קולה של סטרייסנד יש בדואט הזה מתיקות חמימה ואפילו מעט ריגוש בשמיעת שני הטיטאנים המוזיקליים ביחד.

.עם הוזייר Hozier – גרסה טובה מאוד של "The First Time Ever I Saw Your Face" של רוברטה פלאק. עם פול מקרטני – שיר מקורי שהוא כתב "My Valentine", עם Laufey – שיר של חניכה רגשית ואמנותית ("Letter to My 13‑Year‑Old Self") המרגש במורכבותו ובפשטותו.

סטרייסנד שולטת בכל מרכיב של ההקלטה, אבל מדהימה איכות קולה – נשמע רך, חכם בכל דואט באלבום.

"The Secret of Life: Partners, Volume Two" הוא אלבום שכוחו בשותפות מוזיקלית – מציג מגוון של סגנונות וקולות תוך שמירה על ההוויה המוסיקלית של סטרייסנד כפרפורמרית אחת ויחידה.

זה בו זמנית פרויקט של גילוי עצמי ושל אוסף וינטאג׳ עכשווי, שמפגיש בין עבר, הווה ותודעת חיים מוזיקלית. לאוהביה הותיקים – תפסחו על הביקורת השליליות. זה לגמרי בסגנון של פעם, במובן הטוב… סטרייסנד עדיין שרה כמו חלום.



ברברה סטרייסנד The Secret Of Life Partners Volume 2 עם פול מקרטני באולפן מקליטים My Valentine

