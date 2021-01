ברוס ספרינגסטין ביקום מקביל בהופעה חיה בדאבלין

מוסיקת קאונטרי, עיבודי דיקסילנד. בלו גראס. ברוס ספרינגסטין הגיע לדאבלין לעורר געגועים ולהתגעגע בעצמו. מצדיע לשורשים של המוסיקה של אמריקה, שזה באיזשהו מקום נוגע לאירים. Eye On The Prize הולך לכיוון גוספל בשירה ודיקסילנד בעיבוד. וזה גורם לך לקום מהכורסה ולהצטרף לחוגגים ששרו עם ספירינגסטין בנובמבר 2006 בדאבלין. "ג'סי ג'יימס" זה צליל באנג'ו בעיבוד קאונטרי בלו גראס מובהק. ספרינגסטין שר מספר את השיר והאגדה. הסאשן באנד (מה, ספרינגסטין ויתר הפעם על האי-באנד?) עושה מזה ריקוד נהדר בסגנון שהאירים אוהבים בחתונות שלהם. אקורדיוניים, בנג'ואים וכינורות.

הזה הוא ספרינגסטין הרוקר? נו, טוב, בכל מה שהספרינגסטין עושה – הוא הולך עד הסוף, וכאן זה המשך לדיסק ההצדעה לזמר העם נאגדי פיט סיגר ("סיגר סאשנס") .הולכים על השיר העממי המיושן, האולד פאשן פולקי, השירה של ברוס מעט פחות מלוטשת כאן, אך כל העוצמה והתשוקה מועברים בכל דרך בשירתו, המגובה בצורה נהדרת על ידי זמרות. זה אינו ברוס ספרינגסטין כמו שמכירים אותו מלהקת ה- E-Street. זה כאילו הוא מגיע מיקום המקביל, כינורות, מנדולינות, בנג'ואים וכלים מוזרים אחרים לרוק.

לספרינגסטין לא איכפת לסכן את הרפרטואר הותיק-שלו למען 23 שירים שיש בהם קאונטרי ובלו גראס ופולק וגוספל. מי שחושב על ספרינגסטין במונחים של הרוקיסט ההוא מהאי-סטריט באנד, ומוסיקה אמריקנית על גווניה לא מעניינת אותו – שיתרחק מזה. ספרינגסטין נמצא כאן בספירה אחרת, והיא אגב מאוד – "הופעה חיה", חיה מאוד של איש שמאמין בנכסים התרבותיים שלו, שמכניס טונה אנרגיה להופעה הספציפית והמלהיבה הזו, עם הרבה ג'סטות של הכלים האקוסטיים האלה (כינור, בנג'ו) תצאו איתו במחולות עם ,"הו מרי אל תבכי", "הבית שלי באוקלהומה". קבלו את ספרינגסטין טרובדור הפולק והגוספל המסעיר. ומומלץ להשיג את הדי.וו.די.

Bruce Springsteen with the Sessions Band – Pay Me My Money Down

Bruce Springsteen with the Sessions Band – If I Should Fall Behind

The Sessions Band From November 17. 18 and 19, 2006

Bruce Springsteen – Vocals, Guitar, Harmonica

Sam Bardfeld – Violin, Vocals

Art Baron – Sousaphone, Trombone, Mandolin, Penny Whistle, Euphonium

Frank Bruno – Acoustic Guitar, Vocals, Field Drum

Jeremy Chatzky – Bass

Larry Eagle – Drums, Percussion

Clark Gayton – Trombone, Vocals, Percussion

Charlie Giordano – Accordion, Piano, Organ, Vocals

Curtis King Jr. – Vocals, Percussion

Greg Liszt – Banjo, Vocals

Lisa Lowell – Vocals, Percussion

Ed Manion – Saxophone, Vocals, Percussion

Cindy Mizelle – Vocals, Percussion

Curt Ramm – Trumpet, Vocals, Percussion

Marty Rifkin – Steel Guitar, Dobro, Mandolin

Patti Scialfa – Acoustic Guitar, Vocals

Marc Anthony Thompson – Acoustic Guitar, Vocals

Soozie Tyrell – Violin, Vocals