ברוס ספרינגסטין הודיע ​​שהוא סוף סוף מוציא את הגרסה החשמלית האגדית של "נברסקה". מוקדם יותר השנה, נשאל הזמר-יוצר האם הגרסה ה"מיתולוגית" של אלבומו המכונן משנת 1982, עם הלהקה המלאה אמיתית/ תחילה הכחיש זאת ואמר: "ובכן, אני יכול לומר לכם עכשיו, זה לא קיים".

ספרינגסטין התעקש ש"אין שום דבר בכספת שלנו שיכול להיות 'נברסקה' חשמלית", זמן קצר לפני יציאתו של 'Tracks II: The Lost Albums'. בערך באותו הזמן, הבוס אישר ש-'Tracks III' כבר גמור.

מאוחר יותר נודע שהמוזיקאי שלח הודעת טקסט למראיין חודש לאחר מכן כדי לתקן את עצמו: "רק רציתי לתת לך הודעה מראש. בדקתי בכספת שלנו ויש שם תקליט חשמלי של 'נברסקה' למרות שאין בו את האלבום המלא של השירים."

והנה כעת, ספרינגסטין שיתף פרטים על 'Nebraska '82: Expanded Edition' – המורכב משירים של להקה מלאה "מהסשנים של 'Electric Nebraska'" עם להקת E Street.

בטריילר לאוסף, אמר הבוס: "במהלך השנים, שאלו אותי על 'Nebraska' החשמלית, ותמיד חשבתי שהשאלה מגוחכת. לבסוף, חזרתי לכספת – והנה, הנה היא הייתה."

"זה הדהים אותי בגלל כמה שונה זה נשמע מרוב הדברים החשמליים האחרים שעשיתי אי פעם."

'Nebraska '82: Expanded Edition' צפוי לצאת ב-17 באוקטובר. בנוסף לגרסה החשמלית, הסט יכלול תשעה שירים אקוסטיים סולו שלא מופיעים באלבום המקורי, ורימאסטר מלא משנת 2025 של האלבום משנת 1982. יתרה מכך, ישנה הקלטה חיה חדשה של ספרינגסטין מנגן את כל 10 השירים מ-'Nebraska'.

על "נברסקה" האלבום מ-1982

Bruce Springsteen – Nebraska '82: Expanded Edition Trailer