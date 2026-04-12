ברוס ספרינגסטין פרסם וידאו מהופעה חיה של קאבר לשיר “Purple Rain” של פרינס, בהשתתפות טום מורלו. ההופעה נערכה לאחרונה במיניאפוליס.

ההופעה התקיימה בתחילת החודש בערב הפתיחה של סיבוב ההופעות “Land Of Hope & Dreams” של “הבוס”. במהלך ההופעה חזר ספרינגסטין לבצע את “Purple Rain” – כולל סולו של מורלו – לראשונה מזה עשר שנים.

זה היה אחד מתוך שורה של קאברים ברשימת השירים, שכללה גם ביצוע ללהיט “War” של The Temptations בתחילת ההופעה. בנוסף בוצעו גם “Because The Night” של פטי סמית' גרופ ו־“Chimes Of Freedom” של בוב דילן, שסגר את ההופעה בת 27 השירים.

את ההופעה באולם Target Center, פתח ספרינגסטין בדברים לקהל “אנחנו חיים בזמנים אפלים מאוד. הערכים האמריקאיים שהחזיקו אותנו במשך 250 שנה עומדים בפני אתגרים כמו שלא היו מעולם.”

הוא הוסיף: “החיים של צעירים וצעירות אמריקאים נמצאים בסיכון במלחמה בלתי חוקתית ולא חוקית,” סםרינגסטין מתח גם ביקורת על מדיניות ההגירה ועל התנהלות משרד המשפטים.

“משרד המשפטים שלנו ויתר לחלוטין על עצמאותו, והתובעת הכללית פאם בונדי מקבלת הוראות ישירות מבית לבן מושחת,” אמר, והאשים אותה ברדיפה של “אויבים נתפסים” של הנשיא ובהסתרת מעשים פסולים.

"יש לנו נשיא שלא מסוגל להתמודד עם האמת,” המשיך, והאשים את דונאלד טראמפ ומשפחתו בהתעשרות על חשבון מעמד העובדים, במה שכינה “שחיתות חסרת תקדים בהיסטוריה האמריקאית”.

“כל כך הרבה מהמנהיגים הנבחרים שלנו הכזיבו אותנו, עד שהטרגדיה האמריקאית הזו יכולה להיעצר רק על ידי העם האמריקאי,” סיכם. “אז הצטרפו אלינו, ונילחם עבור אמריקה שאנחנו אוהבים.”

סיבוב ההופעות “Land Of Hope And Dreams” יימשך עד להופעה בוושינגטון די.סי ב־27 במאי, כאשר טום מורלו מצטרף לכל התאריכים.

הסיבוב, עורר ביקורת מצד הבית הלבן, כאשר דוברו של טראמפ, סטיבן צ’ונג, אמר: “כשהלוזר ספרינגסטין יחזור הביתה לעיר ההריסות שלו שבדמיון, הוא יבין שימי התהילה שלו מאחוריו, ושהמעריצים שלו עזבו אותו ברחוב.”

ספרינגסטין מצדו הדגיש שהסיבוב “יהיה פוליטי” ואמר שהוא מוכן לתגובות הנגד.

האייקון המוזיקלי קרא בעבר להדחת הנשיא, ואף תיאר את טראמפ כ“מושחת, חסר יכולת ובוגד”, ותמך בתנועת המחאה נגדו.

