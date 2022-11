ברוס ספרינגסטין Only the Strong Survive

יש שיגידו, ברוס ספרינגסטין עושה קריוקי למבחר שירי סול, אבל כמו שהוא עושה את זה, עם כל כך הרבה אהבה לחומר המקורי, השירים האלה חוזרים בגדול. באלבום האולפן ה-21, ספרינגסטין מתמקד בשירה בלבד בסדרת קאברים לשירי R&B ונשמה, כשהמטרה היא להציג לדור חדש של מאזינים את היופי וההתרגשות שהוא עצמו חווה כששמע את השירים האלה בפעם הראשונה. זהו אלבום כ הקאברים השני שלו בעקבות We Shall Overcome (הסאשנים של סיגר 2006). ספרינגסטין נשאר נאמן למקור בביצוע שלו, ונצמד למנגינה המלאה עם חבורת ליווי המורכבת מנשיפה, כלי מיתר, עוגב, זמרי רקע ועוד.

הוא מבצע את השירים האלה כאילו הם אומרים לו כל העולם. במילים אחרות, he’s got soul. לא רק שהאלבום שופך אור על ההשראה שספג את אחד מכותבי השירים האמריקאים הגדולים ביותר מהמוסיקה השחורה, הוא גם פועל לשמר את גדולי העבר ומבטיח שהמוזיקה והסיפורים הטובים ביותר ימשיכו לשרוד.

העיבודים מרגישים מדי פעם סטטיים בניסיון להיות חיקוי של המקור. מצד שני קולו של ספרינגסטין נפתח מחדש, מעניק לשירים האלה נפח חדש. "החלטתי לעשות משהו שמעולם לא עשיתי קודם: ליצור מוזיקה שבמרכזה שירה, סביב אתגר הקול שלי", הסביר ספרינגסטין, כשהכריז על אלבום הקאברים של שירי הסול. "עכשיו, אני מתמקד בקול שלי, שלא חשבתי שאני יכול ללכת איתו רחוק יותר".

בן 73 – ועדיין יש לו את זה! הוא עדיין הבוס. לא? יש לאלבום אופי, ויותר מזה, הוא מתפוצץ מאנרגיה ללא ספק, 'Only The Strong Survive' מדגים את המחויבות הבלתי מתפשרת של ספרינגסטין למוזיקה הקלאסית השחורה על כל מרכיביה. שנמתין ל – Volume 2? בינתיים, האזינו מטה.

Bruce Springsteen – Do I Love You

ברוס ספרינגסטין Nightshift





רשימת השירים והמבצעים (המקוריים והקודמים) המלאה:



1. Only the Strong Survive Performed by Jerry Butler (1968) Elvis Presley (1969)

2. Soul Days feat. Sam Moore Performed by Dobie Gray (2000)

3. Nightshift Performed by the Commodores (1985)

4. Do I Love You (Indeed I Do) Performed by Frank Wilson (1965)

5. The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore Performed by Frankie Valli (1965), The Walker Brothers (1966), Cher (1996)

6. Turn Back the Hands of Time Performed by Tyrone Davis (1970)

7. When She Was My Girl Performed by The Four Tops (1981)

8. Hey, Western Union Man Performed by Jerry Butler (1968), Al Kooper (1968), Diana Ross & The Supremes (1969), Grant Green (1970)

9. I Wish It Would Rain Performed by The Temptations (1967), Gladys Knight & The Pips (1968), Aretha Franklin (1983)

10. Don’t Play That Song Performed by Ben E. King (1962), Aretha Franklin (1970)

11. Any Other Way Performed by William Bell (1962), Jackie Shane (1963), Chuck Jackson (1963)

12. I Forgot to Be Your Lover feat. Sam Moore Performed by William Bell (1968)

13. 7 Rooms of Gloom Performed by The Four Tops (1967)

14. What Becomes of the Brokenhearted Performed by Jimmy Ruffin (1966), Paul Young (1991), Joan Osborne with the Funk Brothers (2002)

15. Someday We’ll Be Together Performed by Diana Ross & The Supremes (1961), Bill Anderson & Jan Howard (1970), The Marvelettes (1970)

