ברוס ספרינגסטין Streets Of Minneapolis

ממשל טראמפ תוקף את ברוס ספרינגסטין על השיר Streets Of Minneapolis התוקף את הרשות הפדרלית בארצות הברית (ICE), שאחראית על אכיפת חוקי הגירה ומכס, העוסקת במעצרים, גירושים, ומאבק בפשיעה חוצת גבולות.
השיר (צפו למטה), שיצא ביום רביעי (28 בינואר), נכתב על ידי “הבוס” בתגובה למותם של רנה גוד ואלכס פרטי – שניהם נורו ונהרגו על ידי סוכני רשות ההגירה והמכס באירועים נפרדים בשבועות האחרונים.
גוד, בת 37, נורתה למוות על ידי סוכן ICE בשם ג’ונתן רוס במיניאפוליס ב-7 בינואר, ומותה הוביל לגל מחאות המוניות ברחבי המדינה. פרטי, גם הוא בן 37, נהרג ב-24 בינואר, פחות מקילומטר מהמקום שבו נהרגה גוד. הוא נורה 10 פעמים בתוך חמש שניות על ידי קצין ICE. גם גוד וגם פרטי היו אזרחים אמריקאים, ופרטי אף השתתף במחאות שהתפתחו בעקבות מותה של גוד.
לזכרם, ספרינגסטין כתב את השיר. הוא פרסם הצהרה שבה אמר כי השיר נכתב “בתגובה לטרור המדינתי, שמופעל על העיר מיניאפוליס”, וכי הוא “מוקדש לאנשי מיניאפוליס, לשכנינו המהגרים החפים מפשע ולזכרם של אלכס פרטי ורנה גוד”.
במילות השיר הוא שר: “נזכור את שמותיהם של אלה שמתו ברחובות מיניאפוליס”, וגם מגנה ישירות את הנשיא דונלד טראמפ: “הצבא הפרטי של המלך טראמפ ממשרד ביטחון המולדת / אקדחים חגורים למעילים שלהם.
שני מתים שנותרו לדמם ברחובות מכוסי שלג / אלכס פרטי ורנה גוד.”
דוברת הבית הלבן פרסמה הצהרה המגנה את השיר ואת הטענות של ספרינגסטין. “ממשל טראמפ מתמקד בעידוד דמוקרטים ברמת המדינה והרשויות המקומיות לעבוד עם קציני אכיפת החוק הפדרליים כדי להרחיק פושעים מסוכנים השוהים במדינה שלא כחוק מהקהילות שלהם – ולא בשירים אקראיים עם דעות לא רלוונטיות ומידע לא מדויק”, אמרה אביגיל ג’קסון. היא הוסיפה: “התקשורת צריכה לסקר כיצד הדמוקרטים סירבו לעבוד עם הממשל, ובמקום זאת בחרו להעניק מקלט לפושעים השוהים במדינה שלא כחוק.”
זו אינה הפעם הראשונה ש”הבוס” מבקר בגלוי את דונלד טראמפ ואת פעולות ICE. הזמר של “Dancing In The Dark” קרא בעבר להדחת הנשיא, ולכך שיושלך “לערימת האשפה של ההיסטוריה”. הוא תיאר אותו כ“מושחת, חסר יכולת ובוגדני”, ותמך בתנועת No Kings הפועלת נגדו.
טראמפ מצדו תקף בעבר את ספרינגסטין, וכינה אותו “מוערך יתר על המידה” ו“אידיוט דוחף ומעצבן” על רקע הביקורת שהטיח נגדו.
.ספרינגסטין: “אנחנו חיים עכשיו בזמנים קריטיים בצורה בלתי רגילה. ארצות הברית – האידיאלים והערכים, שעליהם עמדה במשך 250 השנים האחרונות – עומדת למבחן כפי שמעולם לא עמדה בעידן המודרני”, אמר.
“אם אתם מאמינים בכוחו של החוק ושאף אחד לא עומד מעליו, אם אתם מתנגדים לחיילים פדרליים חמושים ורעולי פנים הפולשים לעיר אמריקאית ומשתמשים בטקטיקות גסטפו נגד אזרחים, אם אתם מאמינים שלא מגיע לכם להירצח בגלל שמימשתם את זכותכם האמריקאית להפגין – שלחו מסר לנשיא הזה, "ICE צריך להסתלק לעזאזל ממיניאפוליס.”
*** בין האמנים הנוספים שביקרו לאחרונה את טראמפ ואת ICE – בילי אייליש, סברינה קרפנטר, גרין דיי, ניל יאנג, מובי, זארה לארסון, המוזיקאי וכוכב Stranger Things ג’ו קירי, שחקן ספיידרמן יורי לואנת’ל, דוראן דוראן, דייב מתיוס ועוד. בילי בראג הוציא לאחרונה גם שיר בשם ‘City Of Heroes’, שנכתב כ“מחווה לאומץ של אנשי מיניאפוליס”.
ראש עיריית מיניאפוליס ג’ייקוב פריי ומושל מינסוטה טים וולץ הם בין הפוליטיקאים שקראו ל-ICE לסיים את נוכחותו בעיר.
ברוס ספרינגסטין Streets Of Minneapolis
ברוס עלמה שקורה כעת בארה"ב