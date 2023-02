ברט בכרך ההופעה באמפי שוני

נחזור להופעה של ברט בכרך ב-2013. זה הזיכרון שלי מהמלחין המופלא שנפטר השבוע. היתה התרגשות. לראות את האיש שכתב את Raindrops Keep Fallin' on My Head בפעולה ועוד בשירה בציבור (בסוף הערב), ולדעת שאתה גם יכול לגעת במי שנחשב אחד המלחינים הגדולים של אמריקה או "פס הקול של אמריקה" בשנות השישים-שבעים. 85 מלאו לנער, מוציא רק עכשיו אוטוביוגרפיה, מגיע לבנימינה לנגן ולהשמיע את אי-קולו.

ברט בכרך ניהל את הערב כמו קפטין על סיפון היכטה שלו. ניסה להכיל בקונצרט אחד תמצית מייצגת של מאות שירים שכתב לסרטים, לזמרים וזמרות ולמחזות זמר שמתפרשים על למעלה משישים שנה. timeless pop classics.

השיטה הבטוחה היא שיטת המחרוזות. ספרתי ארבע מחרוזות במהלך הערב. בכרך שלושה זמרים ושבעה נגנים, ביניהם שני נשפנים שהעניקו את המינון המוכר של העיבודים המזוהים משיריו, צליל חטיבת מיתרים מסינתיסייזר נשמע דומה לדבר האמיתי, כנרית שהוסיפה צבע, צליל החצוצרה – גם גם הוא מוכר וחביב. ברט בכרך מתמצא היטב בלוגיסטיקה המוסיקלית הטובה לשיריו. אין מהפך. יש נוסטלגיה מחממת לב.

כסוף השיער, נע באלגנטיות, נינוחות, מנצח על הערב מהפסנתר. מהו גילו לעומת המנגינות והשירים האלה, שלעולם אינם מזדקנים. הוא מדבר לא מעט בין השירים. לא מספר סיפורים גדול, אבל יודע לתקשר. קם לעיתים קרובות מכיסאו. סיפור אחד מרתק הוא על הביקור הקודם שלו בארץ, אז כמנהל אומנותי ומנצח של מרלן דיטריך.

אחרי ששמענו את השירים האלה אצל ענקי שירה (מדיון וורוויק דרך פרנק סינטרה ועד ברברה סטרייסנד דסטי ספרינגפילד, קיבלנו שתי זמרות (ג'וסי ג'יימס ודונה טיילור) וזמר (ג'ון פדנו) מהוקצעים, קולות טובים בעליל, אבל באיזשהו מקום נשמעו יותר מדי "ביצועיסטים" ופחות זמרי נשמה ייחודיים. ברט בכרך עצמו עשה מאמץ לשיר בקולו הצרוד. זה לא הלך קל. אבל דווקא מהקול הנשנק-ניחר הזה הגיע משב של אמת.

ועדיין השירים היפים הם המנצחים. זה אחר זה, שעתיים שכוללות מחרוזות של שירים קלאסיים חלק קלאסיים נשכחים, מחרוזת מצוינת משירי הסרטים. איזה קטלוג יש לאיש הזה! בכרך עצמו לא עושה הרבה, אבל הוא המרכז הפעיל של הקונצרט, מגביל עצמו לכמה תנועות, אבל רוחו שורה על הערב בכל מובן וגם יוצאת מהבמה ועוברת.

שירים: Record Medley 1+2 Any on e Who Had A Heart, Just Don't Know, God Give Me Strength, Waiting For Charlie, My Little Red Book, Beginnings Medley, Make It Easy On Yourself, Close To You, Movie Medley, Friends. הדרן: Every Other Hour, Hush, Any Day Now, Raindrops



צילום: מרגלית חרסונסקי

