בריטניה משתוממת – מה לעזאזל קרה שוב לשיר הבריטי באירוויזיון?

אוי לא, לא שוב. במשך השנה השלישית ברציפות, בריטניה מפסידה באירוויזיון, וגם הפעם בבזל 2025 רק המקום ה-19 מתוך 26 אפשריים.

לבריטים זה מרגיש אכזרי במיוחד הפעם, כי המתמודדים שלהם , שלישיית הבנות Remember Monday, עשתה הרבה דברים נכונים עם השיר "מה לעזאזל בדיוק קרה".

לורן, הולי ושארלוט שרו בדיוק רב, תוך התבססות על עשור של ניסיון בווסט אנד שראה אותן מככבות בכל דבר, החל מ"מטילדה" ועד "פנטום האופרה". ההופעה שלהן היתה מלאת ביטחון, קלילה ונגישה. אז מה השתבש?

המילים היו גם חכמות ושנונות. הן הזכירו את Last Friday Night של קייטי פרי, או If I Were a Bell מ"Guys and Dolls", על טעויות שעושים כשמנסים להתגבר על אקס. "שברתי עקב, איבדתי את המפתחות, פצעתי את הברך / כשנפלתי מהנברשת"

יש שתלו את הכישלון בבימוי השיר , מבקר מוסיקה פיני כתב: "זה היה אולי קצת יותר מדי, כאילו, אמרו לעצמם – יש לנו שלוש דקות, ואנחנו נראה לכם כל מה שאנחנו יכולים לעשות על הבמה הזאת: נתחיל במיטה, נרקוד על נברשת, נלך על המסלול, ובסופו של דבר נגמור שוב במיטה".

צריכים גם להודות: תעשיית המוזיקה של בריטניה אינה משולבת היטב עם אירופה, ושכנתיה כמו אירלנד לא ממש מפרגנות. אין כאן סולידריות כמו בין מדינות סקנדינביה או יוון וקפריסין.

בקיצור, לא הולך לבריטים באירוויזיון. הפקת לקחים? – בעיה.

מה לעזאזל קרה שוב לשיר הבריטי באירוויזיון? What The Hell Just Happened?