ברק אובמה סיפר על האופן שבו ‘My 1st Song’ ('השיר הראשון שלי') של ג'יי זי עזר לו בתקופתו כנשיא ארצות הברית.

הנשיא ה -44 מוכר כחובב מוזיקה מושבע. לעתים קרובות שיתף רשימות השמעה של השירים האהובים עליו במהלך שתי הקדנציות שלו בבית הלבן.

בסרטון חדש אובמה מספר כיצד 'השיר הראשון שלי', שהופיע ב'אלבום השחור ', היה שיר לו הוא הקשיב לעתים קרובות כשהיה במירוץ לנשיאות, ובהמשך כנשיא בפועל.

"הזכרתי כמה שירים, שגם כאשר התמודדתי לנשיאות עלו הרבה על ה- iPod שלי", אמר. "אחד מהם היה 'השיר הראשון שלי' של ג'יי זי, שהוא שיר שאני אוהב כי הוא מדבר על המאבק לנסות לעשות את זה. "ולפעמים אתה צריך לנקוט בחוצפה מזויפת כדי להסתיר חוסר הביטחון שלך וכאשר התמודדתי לנשיאות, ברור שבאותה נקודה לא ידעתי אם אני אעשה את זה, והשיר הזה עזר לי לעשות".

"יש בשיר שורה, “There’s a line in there, ‘Treat my first as my last and my last as my first and my thirst is the same as when I came’

'התייחס לראשון כאל האחרון שלי והאחרון שלי כאל ראשון שלי'. המשכתי לשמוע את שיר הזה במהלך הנשיאות כי זו הייתה תזכורת לכך – אפילו כשאתה מצליח – צריכה להיות התחושה הזו של עדיין רעב, עדיין צריך לעבוד קשה, עדיין צריך להוכיח משהו, זה מה שממשיך להניע אותך קדימה."

Jay Z – My first song | Obama favorite rap song