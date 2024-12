ג'אז: חמישיית ג'ו מגנארלי וגארי סמוליאן ארבע הופעות בכורה בינלאומיות

הופעה מוקדמת (19:00) 10.12 אודיטוריום מרכז המוסיקה יפו: חמישיית ג'ו מגנארלי וגארי סמוליאן Play Blue Note Classics

חמישיית גארי סמוליאן וג'ו מגנרלי תנגן בבכורה ארצית קונצרט שכולו על טהרת כמה מהקלאסיקות האהובות ביותר שיצאו בלייבל הג'אז המפורסם בלו נוט, בעיבודים חדשים ומלאי סווינג ושמחת חיים. החמישייה, המונהגת ע"י שניים מאומני הג'אז המובילים בסצינה העולמית, ואליהם מצטרפים שלושה מאומני הג'אז המובילים בישראל, תיקח את הקהל למסע מוזיקלי ברפרטואר האיקוני של הלייבל בלו נוט בשנות ה-50 וה-60 – מהמלודיות הסוחפות של ההארדבופ, דרך הבלדות הענוגות ועד לגרוב הייחודי של הסול-ג'אז, והכל בנגיעות עכשוויות.

סקסופוניסט הבריטון גארי סמוליאן Gary Smulyan יליד שנת 1956, הוא נגן בריטון הג'אז המוביל בעולם. מאז 2009 הוא זוכה ברוב תארי סקסופוניסט הבריטון של השנה, הן במגזינים השונים: דאונביט, ו-JazzTimes והן בפרס השנתי שמחלקים עיתונאי הג'אז; הוא חבר קבוע בהרכבים ותזמורות נחשבות כביג בנד של דייב הולנד, ה-Vanguard Jazz Orchestra (לשעבר התזמורת של מל לואיס ות'אד ג'ונס), התשיעייה של ג'ו לובאנו ועוד; סמוליאן הוא זוכה 6 פרסי גראמי להשתתפותו בהקלטות של בי.בי. קינג, דייב הולנד, ג'ו לובאנו והוואנגרד ג'אז אורקסטרה; סמוליאן התחיל את דרכו בתזמורת המהוללת של וודי הרמן. חוץ מהשתתפות בעשרות רבות של הקלטות כסיידמן, סמוליאן הוציא עד כה למעלה מ-10 אלבומים תחת שמו.

ג'ו מגנרלי, המכונה "מאגס" בקרב חבריו, נחשב לאחד מחצוצרני ההארדבופ המוערכים ביותר כיום. מגנרלי, שהחל לנגן בחצוצרה בגיל 12, הפך לשם דבר בסצנת הג'אז של מנהטן בשנות ה-80, כאשר הצטרף לתזמורות של ליונל המפטון ולהרכב הסול-ג'אז של ג'אק מקדאף וזכה להכרה עולמית. לאורך הקריירה שלו, השתתף בכ-130 אלבומי ג'אז ושיתף פעולה עם אמנים מהשורה הראשונה, ביניהם תזמורתה של טושיקו אקיושי, הארי קוניק ג'וניור, ארית'ה פרנקלין ורוזמרי קלוני. מאגס ידוע בצליל החם והפתוח שלו, לצד יכולות אלתור מרשימות המשלבות קווים מלודיים וריתמיקה חזקה. מאז 1994, הוציא לאור 13 אלבומי סולו שזכו לאהדת חובבי הג'אז ולביקורות מעולות.

הופעה מאוחרת 20:45 אודיטוריום מרכז המוסיקה יפו. רביעיית ג'ו מגנארלי Play Ballads & Love Songs

רביעייתו של ג'ו מגנרלי ("Mags") מזמינה את הקהל לסיים את הערב הראשון במיני פסטיבל שלנו, בקונצרט אינטימי שכולו רומנטיקה וקסם, עם ביצועים מרגשים לכמה מהלחנים הרומנטיים והענוגים ביותר ברפרטואר הג'אז. מאגס, הידוע בצלילו החם והכובש, יעניק חיים חדשים לבלדות ולשירי אהבה מוכרים, עם החום והרגש האופייניים לנגינתו.

ג'ו מגנרלי – חצוצרה; קטיה טובול – פסנתר; אלון ניר – קונטרבס; שי זלמן – תופים

ההופעות (10.12) באודיטוריום מרכז המוסיקה יפו (שארית ישראל 10)

ביום רביעי 11.12 שעה 19:00: גארי סמוליאן פוגש את הקאמרטה הישראלית ירושלים

מפגש מיוחד, ראשון בסוגו, בין הסקסופוניסט המהולל, שבאמתחתו 6 פרסי גראמי ותארים רבים של "אומן השנה", לתזמורת הקאמרית המובילה בישראל. על הבמה יהיו רביעיית ג'אז + 12 קשתנים + המנצח מאסטרו מרק וולוך ינגנו את המוזיקה מהאלבום הנהדר Gary Smulyan with Strings

בשעה 21:00: חמישיית ג'ו מגנארלי-גארי סמוליאן –

Centennial: The Music of Thad Jones

במלאת 100 שנה להולדתו של החצוצרן, המלחין ומנהיג הלהקה האגדי ת'אד ג'ונס, חמישיית גארי סמוליאן וג'ו מגנרלי תנגן בהופעת בכורה ארצית, מחווה מיוחדת ליצירותיו האלמותיות של ג'ונס.

