גאנז אנד רוזס (Guns N' Roses) פתחה בסיבוב הופעות עולמי נרחב בשנת 2023 באבו דאבי, והחזירה קומץ שירים לרשימת הסט בפעם הראשונה מזה עשרות שנים. הלהקה ניגנה את Etihad Arena בבירת איחוד האמירויות הערביות ביום חמישי בערב (1 ביוני). בין יותר מ-30 השירים שהם ניגנו נכללו בגזרת 'תיאבון להרס' 'Anything Goes', שבוצע לראשונה מאז 1988. הם ניגנו את 'Bad Obsession' מ'Use Your Illusion I' בפעם הראשונה מאז 1993, בזמן ש- Pretty Tied Up של 'Use Your Illusion II' נוגן לראשונה מאז 1992.

הלהקה ניגנה תשעה שירים מ'תיאבון להרס' ( ‘Appetite for Destruction’) ביניהם 'Sweet Child o' Mine', 'Welcome to the Jungle', 'Mr. Brownstone'. בפתיחה הם ביצעו 'It's So Easy' ומ – 2022 סינגלים 'Hard Skool' ו'Absurd' שירים נוספים מ – 'Use Your Illusion', 'G N'R Lies' ו-'Chinese Democracy' מ-2008.

רשימת השירים כללה גם שלל קאברים, לראשונה ביצוע של 'T.V. Eye של ה-Stooges עם הבסיסט של GNR דאף מק'קאגן בשירה, 'Live and Let Die' של "כנפים" (פול מקרטני) 'Slither' של "וולווט אנדגראונד" 'Wichita Lineman' של ג'ימי ווב ו-Down on the Farm’ של UK Subs.

סיבוב ההופעות העולמי של Guns N' Roses 2023 נמשך ביום שני הקרוב (5 ביוני) בתל אביב, לפני ההופעות באירופה ובבריטניה כולל הופעה בגלסטונברי ב-24 ביוני ומופע ב-BST הייד פארק בלונדון ב-30 ביוני. השלב האירופאי נמשך עד אמצע אוגוסט, אז יגיעו לצפון אמריקה עד אמצע אוקטובר

גאנז אנד רוזס – הלהיטים הגדולים

גאנז אנד רוזס הופעה ראשונה באבו דאבי

Guns n' Roses – Pretty Tied Up, Abu Dhabi 2023

רשימת שירים גאנס אנד רוזס אבו דאבי 2023