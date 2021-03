גאנז נ' רוזס לאס וגאס 2016

Guns N 'Roses נראתה להקה מתפוררת בשנת 2012, השנה בה היכל התהילה של הרוקנרול הכניס אותם לפנתיאון שלו. הלהקה הנשלטה כל כך על ידי אקסל רוז – עד שהסיכויים למפגש ההרכב הקלאסי נראו קלושים. כשנשאל אז רוז – מה הסיכויים, הוא ענה "לא בחיים האלה."

כמעט ארבע שנים מאוחר יותר, רוז חבר עם שניים מחבריו להקה לשעבר, הגיטריסט סלאש והבסיסט דאף מקגן, לאחד ממפגשי האיחוד מחדש המפתיעים ביותר של הרוק. הצגה ראשונה ראשונה נערכה בלאס וגאס באפריל 2016, לא עברה לדרך בלי תקלה: רוז שבר את רגלו בהופעת חימום של, וגרם לספקולציות לגבי המשך סיבוב ההופעות שהתפורר לפני תחילתו.

ספקולציות לחוד, עובדות לחוד: רוז הופיע בישיבה, והאיחוד של GNR יצא לדרך ועלה על כל הציפיות – מעריצי הלהקה בוגאס היו עדים ללהקה גדולה שחזרה לשיאי הופעות האיצטדיון שלה.

זו לא הייתה בדיחת אחד באפריל. ג'נז נ' רוזס Guns N’ Roses הבטיחו וקיימו. בליל שישי הם עלו על במת "טרובדור" בלוס אנג'לס עם כל תותחיהם הכבדים והפציצו. בפעם הראשונה מאז יולי 1993, התאחדו למופע החברים אקסל רוז, סלאש, דאף מקגאן ודיזי ריד. הצטרפו אליהם ריצ'ארד פורטוס, חבר הלהקה מאז 2001, פרנק פרר, – מאז 2006 ודמות חדשה – מליסה ריז.

הלהקה ניגנה לפחות שיר אחד מכל אלבום שלה, אבל התמקדה ב – Appetite For Destruction , משנת 1987. 8 שירים מה-17 הגיעו מהאלבום הזה. הפתעות: קאברים לבלדת הפופ Speak Softly Love, שיר הנושא מהסרט "הסנדק", להיט של הזמר אנדי ויליאמס משנת 1972 ול – The Seeker, של להקת "המי".

רשימת שירים "טרובדור" לוס אנג'לס 2016

It’s So Easy from Appetite For Destruction, 1987

Mr. Brownstone from Appetite For Destruction, 1987

Chinese Democracy from Chinese Democracy, 2008

Welcome to the Jungle from Appetite For Destruction, 1987

Double Talkin’ Jive from Use Your Illusion I, 1991

Live and Let Die from Use Your Illusion I, 1991

Rocket Queen from Appetite For Destruction, 1987

You Could Be Mine from Use Your Illusion II, 1991

Speak Softly Love Love Theme from The Godfather

Sweet Child O’ Mine from Appetite For Destruction, 1987

New Rose from The Spaghetti Incident?, 1993

Better from Chinese Democracy, 2008

Knockin’ on Heaven’s Door from Use Your Illusion II, 1991

My Michelle from Appetite For Destruction, 1987

Nightrain from Appetite For Destruction, 1987

Encore

The Seeker The Who cover

Paradise City from Appetite For Destruction, 1987

