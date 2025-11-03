"No Defenses" של גבע אלון, מייצג את הצד הפולקי-רוקי שלו מצד אחד – רוח חופשית ואנרגטית, מצד שני עיסוק עמוק בזהות ובחיפוש אנושי. השיר משדר שחרור מהגנות ומסכות, קבלה של חוסר הוודאות בעולם, ואומץ לאהוב את החיים ואת האנשים כפי שהם.

“So I can love with no defenses, ‘cause no one has the answers”. ז ליבת השיר. קבלה של חוסר השלמות האנושית. האהבה כאן מוצגת לא כרגש מתוק, אלא כמעשה אמיץ של ויתור על מחסומים.

“Nothing seems like it used to be, and I need to get a job” אלון מכניס ריאליזם וחיים יומיומיים לשיר. דילמה של בוגר שמנסה להבין את עצמו בעולם משתנה.

“Perhaps this is an opportunity to discover what I am made of…” – נקודת מפנה, התבוננות פנימית ב"מי אני באמת" מעבר לתדמית.

השיר חורג מהמישור הרומנטי: הוא מדבר על חיים בעולם שאין בו תשובות (“no one has the answers”) — מצב שבו הדרך היחידה לשמור על אנושיות היא לא לבנות חומות רגשיות, אלא להיפתח למרות הפחד.

“Love with no defenses” – חופש אמיתי מגיע כשאנחנו מפסיקים לנסות להגן על עצמנו מהכאב. אפשר לראות בשיר קריאה לחיים מודעים, לוותר על הציניות, על המסכות, ולהיות נוכח בעולם מלא אי־ודאות

השיר נפתח בגיטרת אקוסטיות בנוסחים של נאמר ניל יאנג. הלחן יושב על תנועה הרמונית פשוטה ויפה. טיפוסית לפולק-רוק, אבל גבע אלון מוסיף אליה אינטונציה רוקיסטית – שירה תנועה קדימה, לא רק סיפור אלא גם דחף. אין שינויי סולם דרמטיים, אבל קיימת עלייה אנרגטית בביצוע – התחלה אינטימית שמתרחבת עם כל פזמון כולל הרמוניות קוליות מעצימות. הדינמיקה בנויה מהדרגתי: מתחילה בעדינות – “I see the streets all filling in” – ונבנית אל השחרור של הפזמון “so I can love with no defenses”.

.“No Defenses” מגלם את מה שגבע אלון עושה בצורה כל כך יפה בקריירה שלו: שירים שמרגישים פשוטים אך נוגעים במהות. השילוב של פולק רוק, גיטרות פתוחות, קול אנושי, וטקסט שמדבר אמת פשוטה ומרגיש

הודאה על הפחדים, על הצורך באהבה, ועל הבחירה לחיות בלי חומות.

"So I can love with no defenses / ‘cause no one has the answer." משפט שמגלם את כל השיר: לאהוב למרות אי־הוודאות, ולחיות באמת.

גבע אלון No Defenses

I see the streets all filling in

and nobody’s in disguise.

I see the wars all happening

in each and everyone’s eyes.

I don’t want to let them go,

all the places I come from.

From a memory I recall

many things that I was taught.

so I can love with no defenses

‘cause no one has the answers.

My friends and all you strangers –

I tear down my defenses.

Nothing seems like it used to be

and I need to get a job.

Perhaps this is an opportunity

to discover what I am made of…

am I really as I say…

or a fly in someone's way

or a person who’s not tied

to what people have in mind?

so I can love with no defenses

‘cause no one has the answers.

My friends and all you strangers –

I tear down my defenses.

