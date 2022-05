נשביתי בלי תנאים רציונליים ביופיה של הבלדה. אני שומע במהלך סקירת השירים החדשים מאות שירי אהבה בשנה, ומייחל לאותו שיר שידבר אמת בלי רגשנות מתמרחת. גבע אסקרוב העניק לסיפור שלו קווי מתאר מלודיים שמייצרים את האחדות המופלאה בין מילים ללחן.

סיפור פשוט על התרגשות מחודשת מיחסים שהסתיימו. הזמן העניק לו פרספקטיבה מאירת חיים: מול חוסר היכולת שלו "לתת" בעת שהכל התרחש, מתחדדים לו היחסים של אז: איך היא לימדה אותו לאהוב. הוא מודה לה על הטוב והקסם שהעניקה לו, מודה ומצטער על הכישלון. עכשיו, ממרחק הזמן, הוא יכול לעוף בחזרה למקום ההוא, כשהוא מרוגש מחדש.

לאוהבי הסיווגים – בלדת פולק רוק בנוסחים הקלאסיים שלה, שיופיה לא רק במנגינה, אלא בצורת ההגשה – רגש של התפקחות שגבע אסקרוב מביע באיפוק מלנכולי דק. למעשה, המילים והמוסיקה הם תמצית ההשתחררות שלו מיחסי העבר והיקיצה להווה בהיר יותר.

הסיפור מובא בגוף שני, אקורדים פשוטים, התפתחות שמקדמת את הסיפור צעד אחר צעד, מנגינה מקסימה, הבעה של אחד בפה ואחד בלב בצורה מאופקת בלי לגלוש למלודרמה, עיבוד יפהפה לדודוק (כלי נשיפה). שיר ליצוא.

*** גבע אסקרוב: ”מג’יק מספר על מערכת יחסים סוערת שהסתיימה, אבל מנקודת מבט רחוקה רגועה ומהרהרת. מן מכתב תודה אחרי שהסערה חלפה לזו שהחזירה אותי לחיים, לאחר שלמשך שנתיים בערך העלמתי את עצמי(לרגע לא מהילדים) בקרוואן קטן במושב אחרי שעזבתי את הבית בתהליך הגירושים שעברתי. אחד מהקסמים הכי חזקים שלה היה להעיר לי את הלב. אני הייתי בטוח שהוא מת. ממש Magic “

גבע אסקרוב Magic

I was in no condition to give/ My survival took over my entity and the way I live

Then you came along and you started to dance/ I couldn’t help but to fall in love with your happiness

I was waiting out for you and I can still remember all that magic that you do

Now, like a dove, I can fly back to that place where, you taught me how to love.

There is one thing I always wanted to say, hoping I still holds a part in your yesterday

Cause I was in no condition to give

I remember you, hold on to my music and to change the way I live

I was waiting out for you / and I can still remember all that magic that you do

Now, like a dove, I can fly back to that place where you taught me how to love

I can still play that part that you said goes straight to your heart

And im sorry I didn’t fit in your plans, but you should know that because of you

I've become better

I was waiting out for you / and I can still remember all that magic that you do

Now, like a dove, I can fly back to that place where you taught me how to love.

