גבע אסקרוב שר שיר שמורכב ממילים די פתוחות, עם דגש על הרגש והאמונה במשהו שאולי נעלם או “מת”, אבל עדיין קיים. הוא מדבר על היכולת לכתוב כמעט על כל דבר: הירח, כוכב קולנוע, ממשלה, שקרים, אהבה – אבל תמיד בסופו של דבר הוא חוזר לכתוב על אהבה. קיים קונפליקט בין השכל (הכתיבה, מה שאפשר לכתוב עליו) לבין הלב / התחושות / הפנימיות שבסופו של דבר מוביל כל השירים להיות שירי אהבה – מעין ברירת מחדל גם אם הכוונה התחילה אחרת.

הוא יכול לדבר על ירח, כוכב קולנוע, ממשלה — דברים חיצוניים ומושתקים – אבל תמיד שב לאהבה, לרגש הפנימי. השיר מדבר בלב ישר.אסקרוב משתמש הרבה באני (“I”) גם כדי להגדיר את מה יכול לכתוב ומה לא, לכן השיר נשמע מאד אישי. הרצון לכתוב על הרבה נושאים, אך מצד שני הלב מוביל את הסיפור – סוג של התמסרות רגשית למרות כל מה שמתרחש.

השיר אולי לא חוקר עולמות גדולים יותר חזרתיות יתר מרגישה קצת סטנדרטית – אסקרוב מדבר על יכולת לכתוב על הרבה דברים, ובסופו של דבר תמיד חוזר לאותו הדבר. זה נוגע, אבל יתכן שיש מקום לניואנס, שינוי, פנייה שונה או סיום שמניף את השיר מעבר לחזרה, שמייחדת את השיר.

“Still Believe” הוא שיר רגשי, אישי, שמדבר על הרצון לקחת כל נושא ולכתוב עליו – אך לבסוף הלב מוביל תמיד לאהבה. יש כאן צד של אכזבה או כאב – “the man who lied too many times…”, לצד של תקווה / אמונה: “I still believe in something that died.” האמונה ממשיכה למרות שה“משהו” מת/נעלם/כואב.

המוסיקה בקצב EDM משדרת נפלא את המסר והקונפליקט בסגנון אלקטרו פופ אייטיז, לא מנגינה להתאהב ללא תנאים, ועדיין היא מצליחה להיות חלק משיר מסוגנן היטב.

גבע אסקרוב Still Believe קליפ: יריב בן יהודה

I can write about almost anything

I can write about the moon

I can write about the movie star that died way too soon

I can write about the government and the things that might be right to do

I can write about almost anything

I write about you.

It’s always the same

No one’s to blame

Every song becomes a love song at the end

Always the same

Straight from my mind to my heart to my Veins.

I can write about almost anything

I can write about hand in glove

I can write about the things that make you cry when you talk about love

I can write about the man who lied too many times could no longer see the truth

I can write about almost anything

I write about you

It’s always the same

No one’s to blame

Every song becomes a love song at the end

Always the same

Straight from my mind to my heart and my Veins.

It’s illogical, kind off miracle

That I, Still believe in something that died

That i

Still believe in something.

גבע אסקרוב פייסבוק