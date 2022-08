ג'ודית דורהאם, אייקון הפולק האוסטרלי ששרה עם ה-Seekers, מתה בגיל 79

ג'ודית דורהאם, גיבורת הפולק האוסטרלית, שהקליטה להיטים עם להקת הסיקסטיז The Seekers, מתה בגיל 79. דורהאם מתה בסוף השבוע שעבר בבית חולים במלבורן בעקבות מאבק במחלת הריאות ברונכיאקטזיס.

"החיים שלנו משתנים לנצח כשמאבדים את ידידתנו היקר לכל החיים והכוכב הזוהר", אמרו חברי הסיקרס קית' פוגר, ברוס וודלי ואתול גאי – בהצהרה. "המאבק שלה היה אינטנסיבי והירואי, מעולם לא התלוננה על גורלה וקיבלה את סיומו במלואו".

The Seekers, שהוקמה ב-1962, נחשבה ללהקת הפופ האוסטרלית הראשונה שהשיגה הצלחה מיינסטרימית בבריטניה ובארצות הברית. עם להיטים כ "Georgy Girl" ו"A World of Our Own" גם I'll Never Find Another You.

דורהאם עזבה את ה-The Seekers כדי להמשיך בקריירת סולו ב-1968. היא הוציאה מספר אלבומי סולו, אך במקביל הצטרפה לסיבובי הופעות עם הלהקה בעשורים שאחרי.

The Seekers – Georgy Girl 1967

The Seekers – A World of our Own

The Seekers – I'll Never Find Another You