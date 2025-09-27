גולדי פוירשטיין הס היה לי עולם

השיר שנכתב בעקבות טראומת ה־7 באוקטובר.עוסק בעיקרו באובדן, זיכרון וניסיון להחזיק בשברים של מציאות שנחרבה. גולדי פוירשטיין הס שרה “היה לי עולם, כבר לא / היה לי עולם, כבר לא” – פזמון שהוא לכאורה משפט פשוט, כמעט ילדותי – אבל מתפקד כמנטרה של טראומה: מציאות שלמה שהייתה קיימת – ונמחקה ביום אחד. השימוש בזמן עבר (“היה לי עולם, כבר לא”) מייצר תחושת נתק מוחלט מהווה ומעתיד.

"אם אני לא אזכור את העצב… אם אני לא אזכור את השמש… אם אני לא אזכור…” – זהו דיאלוג פנימי: מצד אחד, הכאב כל כך כבד עד שמתפתה לשכוח, מצד שני, יש חובה לזכור – גם את העצב וגם את היופי שהיה.

השמש שזרחה “בבוקר שאחרי החורבן” היא דימוי חריף: החיים ממשיכים, הטבע זורח – אבל העולם האנושי חרב. זהו שיר שמכיר בחוסר האפשרות לחזור ל"תמימות" שלפני.

“שקיעות צובעות את הגדרות / מסך ורוד יורד על השמיים” “שדות, שפוכים לי על הלב” – תמונות טבע שמשקפות את המרחב הישראלי אחרי אסון: גדרות (עוטף עזה), שדות (קיבוצים), שמיים ורודים (שקיעות נורמליות שמכוסות בדם או בעשן). הנוף הופך לזירת זיכרון.

“לפעמים כשאני נעלמת אל עצמי ומוצאת שם קולות של אנשים רחוקים…חוט פרום שעובר בין הדברים שאף פעם לא אוכל להבין”- גולדי שרה על פלאשבקים, זיכרונות, קולות רחוקים – תסמינים של טראומה.

“חוט פרום” הוא דימוי של קשר שנותק – בין חיים למוות, בין “לפני” ל“אחרי” גם כאן יש הכרה בכך שיש דברים “שאף פעם לא אוכל להבין” – גבול הידיעה, גבול השכל.

“יוצאת לרוץ אני והשמיים” – ריצה היא ניסיון לברוח, לפרוק, להמשיך – אבל גם פעולה שמתרחשת בנוף הפגוע. השמיים “רצים” איתה – כלומר גם הטבע נושא את האבל.

השיר לא מתאר ישירות את האירוע, אבל הופך לשיר זיכרון, מעין יומן פיוטי של ניצולה או עדה שמנסה להחזיק בשאריות של עולם שהיה.

השיר מוגש בלחן מינורי שמתחבר לטון הנוגה-שברירי של גולדי פוירשטיין הס, שמשדרת אמת מתוך עולמה הנתון בשבר הזכרונות. העיבוד העשיר מעניק למילים את עומק עוצמתן, את תחושת הזיכרון הפנימית.

****גולדי פוירשטיין הס תושבת נירים חיה עד ה-7 באוקטובר באושר עם בן זוגה, אלדד ושלושה ילדים קטנים בשבת ההיא, עם מחבלים בסלון, וקרבות בחוץ, היא ואלדד לא הרפו מידית דלת הממ"ד במשך זמן שהרגיש כמו נצח. "רק אחרי שעות של חרדת מוות שתמיד אזכור, חולצנו לתוך בית שבור, רכבים שרופים, ועולם שלא הכרנו".

"היה לי עולם" הוא שיר פרידה מעולם קטן בקצה העולם. או כלשונה של גולדי, "שלולית של מחשבות ותמונות שעולות בי כשאני מתגעגעת לתחושה ההיא שכבר לא תחזור. געגוע לחיים פשוטים בחלקת אלוהים קטנה שהשתנתה לתמיד. ניסיתי להחליט עם עצמי אם עדיף לזכור או לשכוח", היא מספרת. "לשכוח כמה תמימים היינו. לשכוח קולות שאף אחד לא צריך לשמוע עם הילדים שלו בשבת בבוקר. השיר הוא ביטוי לקריסה של הנחות היסוד שלי לגבי העולם כפי שהכרתי אותו עד אז",

השיר הוקלט בשבוע בו חזרה לנירים עם משפחתה לאחר שנתיים בהן חיו כמפונים. "החזרה הביתה, לבית כל כך שונה מזה שעזבנו, רק הנכיחה עבורי עוד יותר את הכאב שבזיכרון ואת הפחד שבשכחה".

מתישהו בתוך הטירוף הזה, הבינה גולדי שלשיר זה הדבר היחיד שנותן לה חמצן. מפיק מקומי שמע אותה במקרה, "ומפה לשם", היא מפתיעה, "יש לי בערך 30 שירים והתחלתי להופיע". המפגש עם הקהל הבהיר כי סיפורה האישי כאמא, כאישה וכישראלית, אינו רק שלה. שיריה של גולדי. הוא סיפורו של חבל ארץ שלם. למעשה, הוא סיפור ההתגברות וההתבגרות של כולנו מאז עד ה-7 באוקטובר.

גולדי פוירשטיין הס היה לי עולם

אם אני לא אזכור את העצב, הצומח בינות לשבילים החשופים מאדם.

אם אני, לא אזכור את השמש, שזרחה גם בבוקר, בבוקר שאחרי החורבן.

אם אני לא אזכור

אם אני לא אזכור

שקיעות

צובעות את הגדרות

מסך ורוד יורד על השמיים

אויר

נושם אותי רחוק

היה לי עולם, כבר לא

היה לי עולם כבר לא.

לפעמים

כשאני נעלמת

אל עצמי ומוצאת שם

קולות של אנשים רחוקים

קצה תמונה

חוט פרום שעובר בין

הדברים שאף פעם, אף פעם לא אוכל להבין.

אם אני לא אזכור, אם אני לא אזכור.

לילות

משב כבד רחוק

יוצאת לרוץ אני והשמיים

שדות, שפוכים לי על הלב

היה לי עולם, כבר לא

היה לי עולם, כבר לא

אם אני לא אזכור

אם אני לא אזכור

