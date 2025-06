ג'ון באטיסט מלמד בלוז

רוצים לשלוט בצלילים מלאי הנשמה של הבלוז? בשיעור הזה, ג'ון בטיסט משתף את גישתו הייחודית ליסודות הבלוז, החל מהסולמות החיוניים שתצטרכו להכיר ועד לקצב ולתחושה שמעוררים את הנגינה שלכם לחיים. בנוסף, קבלו הצצה מבפנים ל'סולם בטיסט' – הכלי הייחודי של ג'ון ליצירת הצליל הייחודי שלו. גלו כיצד להחדיר רגש לכל תו ולמדו את הסודות שמאחורי סגנון הבלוז האייקוני של ג'ון!

הוא לא רק מלמד אותנו את הבלוז, הוא גם רוצה שנרגיש את הבלוז. מעולם לא ראיתי אדם שנהנה ממנו יותר בזמן יצירת מוזיקה.

*** ג’ון בטיסט (Jon Batiste) הוא פסנתרן, זמר, מלחין ומפיק מוזיקלי אמריקאי, שנחשב לאחת הדמויות החדשניות והמרתקות בעולם המוזיקה העכשווית. הוא נולד ב-11 בנובמבר 1986 בניו אורלינס, לואיזיאנה — עיר שמהווה מקור השראה מרכזי ביצירתו, עם שורשיה העמוקים בג’אז, בלוז וגוספל. בטיסט בא ממשפחה מוזיקלית ידועה בניו אורלינס — משפחת בטיסט היא שושלת מוזיקלית שהפיקה לא מעט מוזיקאים. הוא החל את דרכו המוזיקלית כנגן תופים, אך עבר לפסנתר בגיל צעיר, והחל ללמוד ג’אז ומוזיקה קלאסית. הוא למד בבית הספר לאמנויות NOCCA בניו אורלינס ובהמשך סיים תואר ראשון ותואר שני ב־Juilliard School היוקרתית בניו יורק.

בטיסט ידוע בגישתו האקלקטית: הוא משלב ג’אז, פאנק, R&B, גוספל, בלוז, היפ-הופ ומוזיקה קלאסית, לעיתים באותו שיר. הוא מביא לבמה נוכחות כריזמטית ומודעות עמוקה למסורת השחורה האמריקאית. הוא גם מרבה להופיע ברחוב ובאירועים קהילתיים, מתוך אמונה שהמוזיקה שייכת לכולם.

Stay Human:היא להקתו הקבועה, שאיתה ניגן גם כפסנתרן הבית של תוכנית הלילה של סטיבן קולבר (The Late Show with Stephen Colbert) מאז 2015 ועד 2022.: בטיסט היה אחד ממלחיני הפסקול לסרט האנימציה של פיקסאר, יחד עם טרנט רזנור ואטיקוס רוס. הפסקול זיכה אותו בפרס האוסקר, פרס BAFTA ופרס גראמי.

על We Are, אלבום הסולו עטור השבחים שלו, זיכה אותו בפרס גראמי לאלבום השנה לשנת 2022. האלבום משלב מסרים פוליטיים, רוחניים וחברתיים ברוח תנועת Black Lives Matter.

World Music Radio: הוא אלבום קונספטואלי נוסף, שבו הוא בוחן את החיבורים בין תרבויות דרך מוזיקה גלובלית, עם אורחים כמו ליל ויין, לאנה דל ריי ו־Fireboy DML.

בטיסט הוא פעיל חברתי מוצהר, שמאמין בתפקיד הרוחני והחברתי של המוזיקה. הוא השתתף בהפגנות בניו יורק לאחר רצח ג’ורג’ פלויד, והוביל צעדות מוזיקליות בהשראת תהלוכות הג’אז של ניו אורלינס.

