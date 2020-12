ג'ון לנון בן 80 ארבעים שנה להירצחו

אגדה בחייו, בטח אחרי מותו, אקטיביסט פוליטי, מוסיקאי נפלא. במלאת לג'ון לנון 80 (נולד 9 באוקטובר 1940), 40 שנה להירצחו (8 בדצמבר 1980) ננסה לרכז את שיריו היפים. הם מתחלקים לשירים פוליטיים נוקבים, בעיקר דרישה ממנהיגי העולם להביא שלום לכל, וישנם שירי האהבה הרגשניים, שבדרך כלל מופנים לאהובתו יוקו אונו.

instant Karma



לנון כתב את השיר, כאשר רשמית היה עדיין חבר בביטלס (הגם שהודיע על רצונו לנטוש). זהו אחד משירי הסולו הראשונים שלו, בליווי להקת Plastic Ono Band של יוקו. לנון ישיר ובוטה בדרישתו לקהל להיות קשוב למסר השלום. מוסיקלית, לנון נגע בסגנון הגוספל השחור.





Woman

השיר פרח אחרי הירצחו בשנות השמונים – לא רק כשיר הודיה ליוקו אונו אלא לנשים באשר הן. לנון תיאר את השיר כ"הכי ביטלס" שכתב בתקופת הסולו שלו או "העידכון לשיר Girl" מהאלבום Rubber Soul. בראיו שנתן למגזין הרולינג סטו ימים לפני הירצחו, אמר לנון: "הרעיון נולד באחר צהריים בברמודה. לפתע חשבתי על מה שנשים עושות למעננו במובנים אוניברסליים, ולא רק על מה שעושה יוקו למעני". יש הרואים בשיר התנצלות של ג'ון בפני יוקו, אחרי משבר היחסים ביניהם ב-1973, שהוביל לפרידה שנמשכה 18 חודשים.

Watching The Wheels



שיר הודיה של לנון לאי-פעילותו בשש השנים שפרש ממוסיקה עד שחזר עם Double Fantasy. לנון חש אז כי הוא אינו מעוניין עוד בתהילה ובפרסום. הוא הקדיש עצמו למשפחתו, ליוקו אשתו ולבנו שון. הוא הפך לעקר הבית הכי מפורסם בעולם, אפה לחם וטיפל בשון.

Mind Games

גם שם של אלבומו מ-1973. השיר הושפע מקריאת הספר Mind Games – מדריך לחלל הפנימי מאת רוברט מאסטרס וג'ון יוסטון. הספר הסביר איך אנחנו יכולים לשפר את עצמנו ברמות שונות ע"י מניפולציות על המוח שלנו. לנון ניסה בישר לבחון איך האדם יכול להפוך עצמו לחיובי יותר.

Happy Xmas War Is Over

ג'ון לנון ויוקו אונו כתבו את השיר באוקטובר 1971 בחדר מלונם בניו יורק והקליטו אותו כדי להוציאו לחג המולד, שנה לאחר מכן, בחג המולד בבריטניה, הוא הצליח יותר מאשר בארה"ב. ג'ון ויוקו עסקו הרבה בקידום השלום. ב-1969 הם פרסמו מודעות בתשלום ב"בילבורד" ובעוד כלי תקשורת ברחבי העולם שתוכנן אומר: "War is over! (If you want it)". כעבור שנתיים, הסיסמה הזו הפכה בסיס לשיר הנ"ל. קולות הילדים הנשמעים בשיר הם של Harlem Community Choir, שהובאו במיוחד לשיר בהקלטה הזו. הגם שהשיר הפך לסטנדרט חג מולד, לנון כתב אותו כשיר מחאה על מלחמת וייטנאם.





Gimme Some Truth

שיר מחאה. לנון מתכוון לנשיא ריצ'ארד ניקסון בביטוי " "trick-dicky, כינוי שהפך פופולארי במהלך פרשת ווטרגייט. לנון מדבר על פוליטיקאים צבועים, צרי מוחין. כל מה שהוא רוצה – זו האמת. נשבר לו לקרוא דברים פוליטיקאים פסיכוטיים, Pig Headed Politicians

Oh My Love

כמו השיר הרך "ג'וליה" במסגרת הביטלס שנכתב לאימו, גם כאן זהו לנון הרומנטיקן הרגשן בליווי של ג'ורג' הריסון בגיטרה. שיר שכולו חשיפת רגשות ליוקו. הוא כתב את השיר ב-1968, בעוד חבר בלהקת הביטלס. השיר השתלב באלבום Imagine שיצא ב-1971.

Jealous Guy

אחת מבלדות הפסנתר היפות של לנון, מסגירה חולשה אנושית של שבעיני רבים נראה אדם חזק..

. "I was feeling insecure/ You might not love me anymore"…. "I'm just a jealous guy"

יוקו סיפרה כי הקנאה של לנון לא הייתה על רקע מיני, אלא בגלל העובדה שבראשה "התחבאה" שפה (יפנית) שהוא אינו מבין.

לנון כתב את השיר בעוד חבר ב"הביטלס". כדמו נקרא השיר "ילד הטבע". השיר לא נכנס לאלבום של הביטלס. הוא שינה מילים והכניס את השיר לאלבום Imagine של שנת 1971.

ב-1981, שנה אחרי הירצחו, הקליטה להקת Roxy גרסה של השיר הזה לזכרו. הקאבר הגיע למקום הראשון בבריטניה.

Imagine

השיר המזוהה ביותר עם ג'ון לנון הוכיח את כוחו של המסר החיובי הפשוט, שהפך אותו המנון שלום מאחד עולמי. לנון מבקש לדמיין מקום שאין בו הפרדה של רקע דת, גזע, לאום וכו'. למרות היותו שיר רגש ששימש כמעט כל קמפיין שלום – הוא לא הפך "שמאלצי". לטקסט החזק חיבר לנון מנגינה רכה. הוא הבין שרק כך, יגיע המסר ליותר אנשים.





#9 Dream

שיר מהאלבום Walls And Bridges, שיצא ב-1974.

שיר חריג מול מרבית שיריו (פוליטיים, אהבה), נוסנס מיסטי עטוף במסתוריות בעקבות חלום שחלם, מנגינה את המוסיקה של לנון לרגעי הקסם של הביטלס.

So long ago/ Was it in a dream?/ Was it just a dream?/

I know, yes I know/ It seemed so very real/

Seemed so real to me/ Took a walk down the street/ Through the heat whispered trees/ I thought I could hear/ Hear Hear Hear

Somebody call out my name (John)/ As it started to rain/ Two spirits dancing so strange

ג'ון לנון – דמיינו לעצמכם…