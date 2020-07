ג'ון לנון – דמיינו לעצמכם…

אנחנו כנראה עדיין לא מדמיינים/ מאמינים חזק מספיק. תביטו מה קורה מסביב. ג'ון לנון ביקש לדמיין מקום שבו דברים שמפרידים בין אנשים (דת, רכוש וכו ') אינם קיימים. הוא חש שהעולם יהיה מקום הרבה יותר טוב מהמקום בו אנו חיים.

השיר הזה הוא מסר פוליטי חזק המעוגן במנגינה יפה. לנון הבין שגישה רכה תביא את השיר לקהל רחב יותר, שיקשיב למסר שלו. המילים לא לגמרי פשוטות כמו שהן נשמעות. שורות הפתיחה הן: "תארו לעצמכם שאין גן עדן, זה קל אם תנסו, אין גיהנום מתחתנו, מעלינו רק שמים …" אם לוקחים את השורות האלו כפשוטן, הן נשמעות כמו התקפה ישירה על מה שנוצרים, יהודים ומוסלמים רבים מאמינים. זוהי הסיבה שהשיר התפרש ע"י מאמינים כהמנון אתאיסטי, זלזול בדת. אלא שלנון לא התכוון להתכחש לאלוהים. Imagine מנסה לשכנע אותנו להתנגד לדברים שמפרידים בינינו ויוצרים שנאה. מה שאלוהי כל הדתות רצה – לדעת לנון, זה לקרב בינינו, שלא יהיו סיבות למלחמות. כאשר הדתות נותנות לנו סיבות לשנוא זה את זה או להילחם זה בזה, הן הופכות רעילות לגזע האנושי.

אותם דברים, בלשונו של לנון, ניתן לומר על גופים פוליטיים (מדינות ואומות) המפרידים בינינו בגבולות שמכתיבים דרך לפוליטיקאים ומנהיגים צבאיים. ברוח של "דמיין", נוכל לשאול: מי שרטט את הגבולות האלה, מי אמר שלקבוצת אנשים אחת יש זכות מועדפת הניתנת על-ידי אלוהים לחיות בצד אחד של החומה … ולקבוצה אחרת אין זכות כזו? האם לא כולנו בני אותו המין?

ג'ון לנון תיאר מציאות בה העולם יכול להיות שונה באמת. Imagine ("תארו לעצמכם") הוא שיר של חזון לפיו דברים יקרבו בין בני האדם יותר מאשר יפרידו ביניהם. לנון אמר לנו שאנחנו לא חיים בעולם כזה עכשיו … אבל באמצעות הדימיון, אנחנו יכולים להתחיל לממש אותו.

לנון עוסק במצבים טריויאליים השולטים בעולמנו – צביעות, שנאה נסתרת, אג'נדות שכולנו כביכול מתנגדים להן. הוא לא הלך לכיוון של סיסמאות ההיפיז, התנועות התמימות וחסרות הבעה של "שלום ואהבה". לנון רצה לעורר אנשים, במיוחד אלה בעלי הכוח בשלטון, אבל הוא פנה לכולם, כי אף אחד מאיתנו אינו פטור מהכאוס שעדיין שולט, והגיע הזמן להודות בצביעות ולשנות דברים. האבסורד הוא שהחולם הגדול לשלום הוא עדיין כותב שירים המצטייר כמשורר הנאיבי שמדמיין עולם שבו המבנים הסוציולוגיים, החומות הדתיות, המניעים הלאומנים שמובילים לאלימות ושפיכות דמים בין בני האדם – מוסרים.

זה התמים ששר: "אתם יכולים להגיד שאני חולם, אבל אני לא היחיד. אני מקווה שיום אחד תצטרף אלינו, והעולם יהיה כאחד"

*** לנון לקח תחילה את כל הקרדיט על השיר הזה, אבל מאוחר יותר הוסיף את שמה של אשתו יוקו אונו. לדבריו, הוא קיבל את הרעיון לשיר מספרה Grapefruit, שהוא ספר הוראות עם דברים בנוסחים כמו "תארו לעצמכם שמים בוכים ..". "או" תאר לעצמך שאתה ענן".

*** לנון אמר שהשיר הזה הוא "המניפסט הקומוניסטי" שלו. אבל הוסיף: "למרות שאני לא קומוניסט במיוחד ואני לא שייך לכל תנועה".

*** אחת מגרסאות הכיסוי הבולטות לשיר היא זו של מוזיקאי הג'אז, הרבי הנקוק, במסגרת Imagine Project עם הזמרת אינדיה ארי והזמר אומו סנג'ר Oumou Sangaré

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace, you

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world, you

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

Writer/s: John Lennon, Yoko Ono