ג'ון לנון כתב את השיר כשיר הודיה לאשתו יוקו אונו. הוא ראה בו את השיר הכי דומה לשירי הביטלס באלבום ה-Double Fantasy שלו, והוא קרא לו "עדכון שנות ה-80 של Girl, שיר שנכלל ב- Rubber Soul.

בשיחה עם מגזין "רולינג סטון" ימים ספורים לפני מותו, לנון אמר: "'אישה' נוצר בגלל שאחר צהריים שטוף שמש אחד בברמודה, פתאום היכתה בי המחשבה מה שנשים עושות בשבילנו. לא רק מה שהיוקו שלי עושה בשבילי, למרות שחשבתי במונחים אישיים אלה… אבל כל אמת היא אוניברסלית. מה שעלה לי זה כל מה שלקחתי כמובן מאליו. נשים הן באמת החצי השני של השמיים, כפי שאני לוחש בתחילת השיר. זה 'אנחנו' או שזה לא כלום."

במובנים רבים, השיר הזה הוא ההתנצלות של לנון בפני יוקו. בשנת 1973, לבני הזוג היו בעיות בנישואיהם. יוקו הסכימה אז להשהות את מערכת היחסים שלהם ולתת לג'ון חופש. הוא עשה זאת, פנה לעוזרת שלו מיי פאנג ועסק באיזו התנהגות סוררת. לנון כינה את הזמן הזה כ"סוף השבוע האבוד" שלו. זה נמשך כ-18 חודשים.

השיר שוחרר כסינגל בינואר 1981, כחודש אחרי שלנון נרצח. בבריטניה, השיר החליף את "Imagine" של לנון במקום הראשון, שהוצא מחדש לאחר מותו של לנון. זו הייתה הפעם הראשונה שאמן החליף את עצמו במקום הראשון בבריטניה מאז שהביטלס עשו זאת ב-1963 עם "She Loves You" ו-"I Want To Hold Your Hand".

ג'ון לנון Woman

Woman/ I can hardly express

My mixed emotions at my thoughtlessness

After all, I'm forever in your debt

And woman/ I will try to express

My inner feeling and thankfulness

For showing me the meaning of success

Ooh, well, well/ Doo, doo, doo, doo, doo

Ooh, well, well/ Doo, doo, doo, doo, doo

Woman/ I know you understand

The little child inside the man

Please remember my life is in your hands

And woman/ Hold me close to your heart

However distant, don't keep us apart

After all it is written in the stars

Ooh, well, well/ Doo, doo, doo, doo, doo

Ooh, well, well/ Doo, doo, doo, doo, doo

Well, woman/ Please let me explain

I never meant to cause you sorrow or pain

So let me tell you again and again and again

I love you, yeah, yeah/ Now and forever

I love you, yeah, yeah/ Now and forever

I love you, yeah, yeah/ Now and forever

I love you, yeah, yeah

Writer/s: John Winston Lennon