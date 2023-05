ג'וני מיטשל הפתיעה בהופעה אחרי תקופת פרישה ארוכה בעקבות מפרצת מוחית

ג'וני מיטשל על הבמה, מנגנת ושרה! זה קורה אחרי תקופת פרישה ארוכה בעקבות מפרצת המוח בה לקתה, בהופעה מפתיעה בפסטיבל הפולק של ניופורט בסוף השבוע.

במהלך ההופעה של הזמרת והיוצרת ברנדי קרליל, מיטשל ביצעה 13 שירים עם אנסמבל של מוזיקאים – וסימנה את הפעם הראשונה שלה בפסטיבל מזה 53 שנים. למרות שרוה ההופעה היתה בישיבה, נעמדה לשיר 'Just Like This Train' – שיר מאלבומה 'Court and Spark' מ-1974.

בראיון ל-CBS Mornings, מיטשל דיברה על חזרה לנגינה בגיטרה על הבמה בפעם הראשונה מזה עשרות שנים בעקבות המפרצת ב-2015. היכולת לנגן בכלי הייתה אחת המיומנויות שאיבדה מ"אני לומדת", אמרה כשנשאלה לגבי החזרה לנגינה. "אני מסתכלת על סרטונים ברשת, כדי לראות איפה לשים את האצבעות. זה מדהים… אחרי האירוע האירוע, אתה לא יודע איך להיכנס לכיסא. אתה לא יודע איך לקום מהמיטה. אתה צריך ללמוד את כל הדברים האלה שוב. אתה חוזר לגיל הינקות, כמעט.

כשנשאלה האם הרגישה שיש לה הרצון לעשות את הדברים האלה שוב, מיטשל השיבה שהיא לא יודעת. עם זאת, היא ציינה שמנתח המוח שלה אמר לה שחזרו לה הרצון והתשוקה. האם אינך חושבת שיש כאן העזה ווחוצפה? ומיטשל ענה לו: "כן, אני חושבת שיש לי."

ג'וני מיטשל – 50 שנה ל – Blue

Both Sides Now from Joni Jam at the 2022 Newport Folk Festival