הסולו הראשון של ג'ורג' מייקל – הגם שבאותה תקופה ב-1984, עדיין הופיע במסגרת הצמד Wham! (השיר נמצא באלבומה של Wham! – Make It Big). חתום עליו גם עמיתו לצמד – Andrew Ridgeley. מייקל כתב את השיר בגיל 17, בנסיעה באוטובוס למקום עבודתו כסדרן בבית קולנוע. זו הסיבה שבשיר מופיעות המילים "The silver screen" – מסך קולנוע.

מוסיקלית, אחד האלמנטים הבולטים-דומיננטיים בשיר – נגינה חוזרת של סקסופון. ג'ורג מייקל סיפר כי הוא קיבל יותר מחמאות על כתיבת התפקיד לסקסופון מאשר על השיר עצמו. השיר הגיע למקום הראשון ב-25 מדינות בעולם (מקום ראשון – בריטניה, מקום ראשון ארה"ב) ונמכר ב-6 מיליוני עותקים.

הקליפ של השיר שצולם במיאמי מראה את מייקל ועמיתתו מבלים בבתי מלון וביאכטה, עד שהיא מגלה שיש לו סיפור עם מישהי אחרת – אישה מבוגרת. בסופו של דבר, שתי הנשים נוטשות, ומייקל נשאר לבד. ברבות השנים, בראיונות שנתן, השתומם ג'ורג' מייקל על עצמו שבגיל 17 כתב שיר מורכב על יחסים בינו ובינה, שעה שלא היה לו עדיין מושג על כך.





I feel so unsure/ As I take your hand and lead you to the dance floor/ As the music dies…/ Something in your eyes/ Calls to mind a silver screen/ And all its sad goodbyes.I'm never gonna dance again/ Guilty feet have got no rhythm/ Though it's easy to pretend/ l know you're not a fool/ I should have known better than to cheat a friend/ And waste this chance that I'd been given/ So I'm never gonna dance again/ The way I danced with you/ ooh ooh

Time can never mend/ The careless whisper of a good friend/ To the heart and mind/ Ignorance is kind/ There's no comfort in the truth/ Pain is the all you'll find

מצעד 1984

When Doves Cry – Prince

2. Like a Virgin – Madonna

3. What's Love Got To Do With It? – Tina Turner

4. Born In the U.S.A. – Bruce Springsteen

5. Purple Rain – Prince

6. Careless Whisper – Wham! feat. George Michael

7. Take On Me – A-Ha

8. The Boys of Summer – Don Henley

9. Let's Go Crazy – Prince

10. Summer of '69 – Bryan Adams

