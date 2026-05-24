ג'ורג' קייבלס טריו פסטיבל ג'אז תל אביב 2009

4.5/5

נחזיר את מחוגי הזמן  לאחור לפסטיבל ג'אז תל אביב 2009 למופע השלישייה שלהפסנתרן ג'ורג' קייבלס יליד ניו-יורק עם הבסיסט המעולה דוויין בורנו ועם הכוכב העולה אז  בשמי הג'אז הישראלי, המתופף הצעיר אמיר ברסלר,
קייבלס (יליד 1944) נחשב ל״מוזיקאי של מוזיקאים״, וידוע בזכות הסווינג המושלם שלו, הדמיון ההרמוני העשיר וההבנה העמוקה שלו בפסנתר. מבקרים משבחים באופן עקבי את הופעות הטריו החיות שלו  בהשתתפות שותפים מהשורה הראשונה  בזכות האלגנטיות, האיפוק והכימיה העמוקה ביניהם.
החיבור בין הפסנתר לבס: אחד מסימני ההיכר של הטריו של קייבלס הוא נגינת היוניסון המורכבת והנעילה הקצבית בין יד שמאל שלו לבין הקונטרבס, היוצרים צליל נמוך עשיר ומבוסס.
בחירות שירים אלגנטיות: קייבלס משלב בין רפרטואר ג'אז סטנדרטי לבין יצירות מקור ליריות משלו.
במקום להסתמך על ראוותנות או על טמפו אגרסיבי מדי, הוא מתייחס לפסנתר ככלי הקשה. מבקרים מדגישים את הליווי ההרמוני  המופתי שלו, שפועל כל הזמן כדי לדחוף את חטיבת הקצב קדימה.
מבקרים מציינים שלקייבלס יש את היכולת הטכנית לנגן כל דבר, אך הוא בוחר להעניק עדיפות למלודיה. ההופעות שלו הן שיעור אמן באלתור בתוך מסגרות מוזיקליות מוכרות, מבלי להקריב את הספונטניות.

