כאשר שעת הלילה הופכת שחר, קורים דברים אצל אבישי גורדון. למעשה, הדברים מושרים מתוך כמיהה, התרגשות, והבטחה להארה עתידית גדולה למרות המרחק המפריד. "כל מה שחשוב, שלא גמרנו למרות שנעלמתי", "הבה נזהר/ נעוף/ נסובב ראשינו / לא עוד פרידות/ ננעל את התנועות/ נסתכרן / כי אני אבוא לייבש את עינייך" – שר גורדון.

ההתפעמות מתנגנת בקווי פולק סונג ממחוזות השבעים, צלילים אקוסטיים, אקורדים פשוטים, מנגינת התום, פזמון מהסוג שהופך המנון שירה בצוותא. השילוב של מנגינה וטון מתכוון מכסים איכשהו על מבטא מעט צורם אוזן. השירה הלא רהוטה, משבשת קמעה את ההכרה בגורדון כסינגר סונגרייטר מהמעלה הראשונה.

*** אחרי 12 שנים בלהקת White Shade, יוצא אבישי גורדון לקריירה עצמאית תחת השם Gordon. השיר Shine נכתב במהלך סיבוב הופעות עם להקתו במקסיקו על מי שלימים הפכה אשתו. "לא היה פשוט למצוא זמן לדבר איתה כאשר זמני היום הפוכים – ("As the night time turns to dawn"). חלונות זמן מאוד קטנים בהם שוחחנו – העצימו הקשר בינינו. 'Let us Shine' – נכתב מתוך התחושה לתת לאהבה בינינו לזהור ולשמור עלינו יחד". את השיר ביצע Gordon בחתונה שלו.

As the night time turns to dawn

Every waking is sleep that will always spawn

To be captured in the moment's arm

So we'll never be alone

And the ring of my alarm

Never goes off and i never snooze on

All that matters, that we aren't done

Even though i'm gone

Let us shine/ Let us fly/ Let's turn our heads in

And no more goodbyes/ Lock our movements

Let's synchronize/ I will be coming

To dry your eyes

I am standing by the time

I'll never be a loner, I'll never make the crime

Listen as I will not unwind

Your reflection instead of mine

Let us shine/ Let us fly/ Let's turn our heads in

And no more goodbyes/ Lock our movements

Let's synchronize/ I will be coming

To dry your eyes

And i've tried to paint a place

Where the sunlight glitters on to show your face

Where my mouth identifies your taste

Where I won't make the same mistakes

Let us smile/ Let us cry/ Let your emotions

Surface with light/ Our connection's

Never apart/ Answer my call

Into your heart

Gordon - Shine

