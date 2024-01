ג'ושוע רדמן Where Are We

Where Are We של סקסופוניסט הג'אז ג'ושוע רדמן הוקלט עם הזמרת גבריאל קאוואסה.. זהו אלבום האולפן הראשון שלו עבור הלייבל Blue Note והאלבום ה-16 כמובילכמו גם אלבומו הראשון הכולל קטעי שירה. הלהקה המבריקה שלצידו מורכבת מהפסנתרן אהרון פארקס, הבסיסט ג'ו סנדרס והמתופף בריאן בלייד.

איפה אנחנו? בתחנה הראשונה היא "אחרי מיניאפוליס"רדמן מתחיל בציטוט של המנגינה של "This Land Is Your Land" של וודי גאת'רי ל ומסתיים בצליל ארוך ומתמשך שנשמע קינה , מוביל לפסנתר בקצב הנמוך. קאוואסה מצטרפת ושרה טקסט שכתב רדמן שמתייחס להרג של ג'ורג' פלויד העוסק הבאב ובכאוס של הטרגדיה.

הקטע הבא הבא הוא הקינה של ברוס ספרינגסטין "Streets Of Philadelphia" האורח קורט רוזנווינקל מוסיף את הסאונד הייחודי שלו שמציג את השיר לפני כניסתה של קאוואסה. משחק הגומלין בין רדמן לרוזנווינקל יעיל מאוד והלחן הופך בהמשך לבלוזי . בשלב זה, האלבום משנה כיוון. שבע הרצועות הווקאליות הבאות מושרות בצורה דומה, מטלטלת. קאוואסה שרה את כולם בסגנון המזכיר את מלודי גרדו עם הטון העשיר והחונק שלה. "שיקגו בלוז" מוסיף את הוויב של ג'ואל רוס. . הלהקה מצליחה ליצור מרחב לשירה של קאוואסה. "By The Time I Get To Phoenix" נעשה אפילו איטי יותר מהמקור. ב – "Do You Know What It Means To Miss New Orleans" ניקולס פייטון בחצוצרה לקטע אינטימי בניחוח ניו אורלינסי מסורתי.

"My Heart In San Francisco (Holiday)" הוא שילוב של המנגינה של Thelonious Monk ושל הסטנדרט ששבו התפרסם טוני בנט. הטוויסט עם המנגינה של Monk הוא מאוד חכם ועובד היטב, והבעיה הקטנה שהוא מושר באותו אופן כמו הבלדות האחרות.. "זאת ניו אינגלנד", "כוכבים נפלו על אלבמה" ו"איפה אנחנו" הם עוד מאותו הדבר משתלבים באווירה הכללית.

"בולטימור" הוא עיבוד יפהפה שבו רדמן והפסנתרן אהרון פארקס מנגנים בסגנון פוסט-בופ סוחף. "Manhattan" של Rogers & Hart, הוא בקצב מיד טמפו הוא הקטע הסווינגי הכיפי של האלבום. כאן הגיטריסט האורח פיטר ברנשטיין מראה את כישורי הבלוז שלו. זה הקטע הכיפי הנדיר בתקליט. "Alabama" הקלאסי של ג'ון קולטריין הוא הרצועה הבולטת של האלבום. רדמן מתעל את קולטריין על ידי יציאה מבפנים החוצה. הסולו שלו לאורך כל הקטע, מציג את הטון העמוק ואת הרעיונות המורכבים שלו.

בהערות, מסביר רדמן, "מצד אחד, זה אלבום על אמריקה שמשלב חגיגה וביקורת, וגם אלבום בלדות, אלבום סטנדרטים, אלבום של געגועים רומנטיים, אלבום של השתקפות חברתית, אלבום של המצאה מלודית, אלבום הרפתקאות אלתור, אלבום מאש-אפים".

התרומות של ארבעת הכוכבים האורחים בהחלט אפקטיביות, ורדמן עם רביעיית הליבה שלו סולידית כתמיד, אבל במכלול האלבום הזה הוא פחות מסך חלקיו. כלומר – הוא יכול היה להיות הרבה יותר.

Joshua Redman – Streets of Philadelphia ג'ושוע רדמן Where Are We

Joshua Redman – Chicago Blues