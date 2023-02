ג'ו סטילגו מלך הסווינגרים הבריטי מגיע

בידור וסווינג הולכים יחד? קבלו את ג'ו סטיגלו הבריטי. ראיתי קליפ אחד בו הוא ושני נגניו עושים את It Had to be You, סטנדרט משנות ה-20 של המאה הקודמת. זה הספיק לי. בנוסף לכישרונותיו האחרים, כשזה מגיע להכנת תוכנית של שירים מסרטים ומחזות זמר, סטילגו (44) הוא רב אמן. הוא הוציא אלבום לייב שנקרא Songs On Film, והוא עשה את זה שוב ב-Pulp Fiction ועד The Muppets, Sweet Charity כהפתעה מענגת.

ג'ו סטילגו הוא זמר, פסנתרן וכותב שירים שיצר צליל רענן לג'אז במאה ה-21. הוא מבצע קלאסיקות שנשמעות כאילו נכתבו זה עתה. עד היום הוציא 5 אלבומים, שלושה מהם הגיעו לראש מצעד הג'אז הבריטי. אלבומו האחרון, שהושק ביוני 2019, הוא הפרשנות הייחודית של ג'ו לפסקול השירים משנות ה-80, שעובדו מחדש עם ביג בנד מלא סטייל שנות ה-50.

הטיפולים שלו ושלישייתו בשירים מרתקים, תוך שהם מצליחים לשמור על האופי המהותי של כל שיר, וסטילגו, בפסנתר, מוביל שלישיית ג'אז טובה מאוד, עם הבסיסט טום פארמר והמתופף בן ריינולדס. גם סגנון השירה שלו – פתוח, אקספרסיבי, הומוריסטי אפילו שונאי ג'אז לא יכולים לעמוד בפניו.

המשכן לאומנויות הבמה באר שבע – 4.2

זאפה ירושלים – 5.2

זאפה הרצליה – 7.2

היכל התרבות כפר סבא – 8.2

מוזיאון ת"א לאמנות – 9.2

מוזיאון ת"א לאמנות 10.2

בית אבא חושי חיה – 11.2

Joe Stilgoe – It Had to be You