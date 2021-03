ג'יבון When It's All Said And Done.. Take Time

באנגלית זה – Giveon. תגידו: ג'יבון אוונס. זמר ופזמונאי R&B אמריקאי בן 26. התפרסם לראושנה בסינגל "Chicago Freestyle" של דרייק ב -2020, שהגיע למקום ה -14 בהוט 100 של הבילבורד. אני מאזין לפסקול אמוציונאלי אחיד אווירה, מאלבומי הר-נ-ב היותר מפתיעים בשמרנותם ששמעתי לאחרונה.

"שני ה- EP הראשונים שלי היו סיפורים על פרק בחיי האהבה שלי", כתב ג'יבון באינסטגרם. "אלה היו נקודות האור והמצוקות. פשוט השתמשתי במוזיקה ככלי להציג את כל הפגיעות והאמיתות שלי … העובדה שכל כך הרבה אנשים מתרגשים מהסיפורים שלי משאירה אותי פעור פה כל יום.

זה אלבום של בלדות R&B רכות ורוויות אווירה. ב -“All To Me" ,קולו גולש מעל גיטרה חמה, מיתרים רכים וצלילי מצילתיים. המוסיקה משדרת גרוב של מצברוח. את הבריטון של ג'יבון ניתן לזהות באופן מיידי. הוא מצליח לחבור לשורשי הסגנון אולד סקול סול, לשרטט רגשות בפשטות מלודית, בהרמוניות שמתלכדות לאלבום אווירה נדיר בימינו. בקולו כאב נשמע יפה, כשהוא נוגע בחוויית שברון הלב שלו. המלצה: קחו את האלבום הזה כסוג של מדיטציה, עגמומיות שמנתקת וממלאת בחום אנושי מהסוג שכבר לא שומעים.

Giveon – Heartbreak Anniversary

1. The Beach

2. World We Created

3. Take Time (Interlude)

4. Favorite Mistake

5. This Ain't Love

6. Heartbreak Anniversary

7. Like I Want You

8. Vanish

9. When It's All Said And Done

10. Still Your Best

11. Last Time (feat. Snoh Aalegra)

12. Stuck On You

13. All To Me

