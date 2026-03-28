גיטרות סביב העולם Global Guitars

זהו מסע יוצא דופן של הגיטרה שמציג עשרה קטעים אינסטרומנטליים של מוסיקאים נגני גיטרה, המייצגים מסורות מגוונות מרחבי העולם. מעט כלים הצליחו לסובב גלובוס כמו שעשתה הגיטרה, שהתקבעה בתרבויות מוזיקליות בכל יבשת.

Global Guitars של חברת פוטומיו מאחד אמנים מהוואי, מאלי, ישראל, דרום אפריקה, ג'מיייקה, צרפת , פורטוגל, והוא עדות ליכולתה של הגיטרה להרגיש בבית בכל מקום אליו היא מגיעה.

את ישראל מיצג עידן רייכל בקטע The Toure-Raichel Collective, פרויקט מוסיקלי בינלאומי של רייכל עם הגיטריסט Vieux Farka Toure. הוא נולד ממפגש ג'אם ספונטני בתל-אביב. המפגש הוביל לאלבום שלם, שזכה לשבחים רבים ונחשב הצלחה גדולה בז'אנר מוסיקת העולם. החיבור יצר שילוב בין מוסיקה אפריקאית, מוסיקה ישראלית ים תיכונית, אלמנטים של ג'אז.

