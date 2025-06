ג'יי זי הצטרף לביונסה על הבמה לסיום החלק האירופי של סיבוב ההופעות "קאובוי קרטר"

ביונסה הפתיעה את המעריצים בצרפת כשהזמינה את ג'יי זי לבצע מספר שירים יחד איתה. ביונסה הופיעה בהופעה השלישית והאחרונה שלה בסטאד דה פראנס בסן-דני (22 ביוני), צרפת, כדי לסגור את החלק האירופי של סיבוב ההופעות המתמשך שלה "קאובוי קרטר"..

.זו גם הייתה הפעם הראשונה שהזוג הופיע יחד על הבמה מזה שבע שנים. הם הופיעו יחד לאחרונה בשנת 2018 כחלק מסיבוב ההופעות המשותף שלהם "On The Run II".

הזוג ביצע את הדואט שלהם "Crazy In Love" ואת "N***** In Paris" של ג'יי זי. השיר האחרון הסיר כל אזכור של קניה ווסט השנוי במחלוקת, כאשר ג'יי זי שר על כל השירים של שותפו לשעבר, והחליף את המילים "Just might let you meet Ye" ב-"Just might let you meet me".

אחרי 'N***** In Paris', ג'יי זי ירד מהבמה, בעוד ביונסה עברה ל-'Drunk In Love' ו-'Partition'.

ימים ספורים לפני הופעתו המפתיעה של ג'יי זי, ביונסה הפתיעה את המעריצים באותו אולם כשהזמינה את מיילי סיירוס לבצע יחד את שיתוף הפעולה שלהם "II Most Wanted" בפעם הראשונה אי פעם.

הופעת הבכורה של ביונסה בלונדון באצטדיון טוטנהאם הוטספר מוקדם יותר החודש זיכתה אותה בביקורות מעולות. מבקר ה- NME: "כמבצעת, היא נשארת כמעט ללא רבב – מי עוד יכול לשיר מתוך שור מכני מתרוצץ בלי לפספס תו? וכיוצרת של מופעי אצטדיון, היא ממשיכה להשתפר"

Beyoncé & Jay-Z – Crazy in Love, Ni**as In Paris, Drunk in Love, Partition (Cowboy Carter Tour