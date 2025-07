אני שומע שיר אווירה עדין, כאילו הזמרת שרה על קצות האצבעות. העדינות הזו היא חלק בלתי נפרד מהתובנה שגיל טטרו משדרת בשיר השמיימי-חלומי הזה. פרספקטיבת חיים – לבחור במה שאתה ולא במה שהסביבה משפיעה עליך. במהלך החיים, אנחנו נולדים לתוך מערכת של רעיונות מוכנים מראש – מה נכון, מה מצליח, מה נחשב. אבל השאלה האמיתית היא: מה נכון לך? מה מרגיש מדויק עם מי שאתה, עם הערכים שלך, עם החלומות והכישרונות הייחודיים שלך? כשאתה בוחר רק מתוך צורך לרצות אחרים – אתה לא חי את החיים שלך. אתה מוותר על הייחוד שלך כדי להשתלב. what you hear is one thing/ what you are is your thing

גיל טטרו מייעצת ללכת אחריה "בעדינות" לנתיבים בהן התשוקה בוערת לבחור במה שאתה ולא להיכנע למה שסביבתך מכתיבה.

open up to see / break the old delusion/ don’t give in, see / choose your own intrusions/ follow me, together / we will band the world

גיל טטרו בחרה להישאר בחלקה העדינה שלה, מוסיקת אווירה, שלוקחת למקומות אחרים – תרצו שקטים, פסטורליים, רחוקים מהכאוס ששלט כאן מאז אסון השבעה באוקטובר.

השיר מתחיל בנגיעות אלקטרוניות שלוקחות לחלקה הזו. השירה כמעט נלחשת לפני שטטרו מעלה אוקטבה לשיר את המסר. ההפקה – במינונים המדויקים מייצרת סאונד אווירה (Ethereal Soundscape) ריחופי עוטף בהרמוניה שמהדהד ל – high ways, מקומות שאומרים לך – לחיות לפי מי שאתה זה לא אנוכיות – זו חירות. זו לא בריחה – זו בחירה.

לפעמים צריך אומץ לשחות נגד הזרם. גיל טטרו עושה את זה, והחיבור לקליפ המצוין שצולם בשנחאי מחזק את התובנה.

גיל טטרו follow me

what you hear is one thing

what you are is your thing

Breaking out, free

we are eager people

what is out you see

choose your own illusion

Let it go, breath

we are magnetic people

open up to see

break the old delusion

Follow me to the high ways

where desire burn

follow me, together

we will band the world

follow me with tender

own your life and glow

Looking in, breath

we are precious creatures

don’t give in, see

choose your own intrusions

Looking in, feel

we are gentle people

All we need is

privet resolution

what you hear is one thing

what you are is your thing

Follow me to the high ways

where desire burn

follow me, together

we will band the world

follow me with tender

own your life and glow