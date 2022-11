ג'ימי הנדריקס אקספיריינס בפורום בלוס אנג'לס 26 באפריל 1969

הפורום בלוס אנג'לס – 26 באפריל 1969: מתחילה אחת ההופעות היוצאות דופן בהסטוריה של הרוק של "חווית ג'ימי הנדריקס" הגיטריטס הגדול בכל הזמנים. . מגזין הרוק MOJO כינה אותה "פולחן חשמלי קתרזי" "cathartic electric worship" גם "המסת מוח" "brain-melting". מגזין "רוק קלאסי" דיבר על "הברקת גיטרה על טבעית" "supernatural guitar brilliance"

ה"טלגרף" כינה אותה "חוויה סוחפת וטרנסנדנטלית". an immersive and a transcendental experience".

הופעה סולד אאוט, ג'ימי הנדריקס, המתופף מיץ' מיטשל והבסיסט נואל רדינג ניגנו סט ייחודי הכולל קטעים כמו "I Don't Live Today", "Purple Haze", "Red House" ושילוב מדהים. של "Voodoo Child (Slight Return)" ו"Sunshine Of Your Love" של Cream. ההקלטה הזו, שעברה לאחרונה מיקס חדש על ידי הטכנאי הוותיק של הנדריקס, אדי קרמר, מציגה את חווית ג'ימי הנדריקס המקורית ברגעי השיא שלה. האלבום החדש מסמן את השחרור המלא הראשון של ההופעה בויניל ובכל פלטפורמה. התקליטור עם חוברת בת 24 עמודים – מלאה בהערות של בילי גיבונס של ZZ Top שצפה במופע ממקור ראשון – נותנת להופעה המכוננת הזו את הפלטפורמה הראויה שלה, ומציגה את הביצועים השלמים מעורבבים ישירות מהקלטות המאסטר המקוריות של שמונה רצועות.

The Jimi Hendrix Experience – Tax Free (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969

The Jimi Hendrix Experience – Foxey Lady (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969)

The Jimi Hendrix Experience – Red House (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969)

The Jimi Hendrix Experience – Star Spangled Banner (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969)

The Jimi Hendrix Experience – Purple Haze (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969)

The Jimi Hendrix Experience – I Don't Live Today (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969)





Voodoo Child (Slight Return)/Sunshine Of Your Love (Live at Los Angeles Forum, 4/26/1969)

Sunshine Of Your Love (Live at the Los Angeles Forum, Inglewood, CA – April 26, 1969)