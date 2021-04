גלוריה גיינור I Will Survive

אחד מלהיטי הדאנס-דיסקו הגדולים בהסטוריה של ההקלטות, עשרות שנים שעברו מאז יצא I Will Survive, לא גרמו לו להתאייד, מכיוון שהוא התחבר ישירות לאנשים בכל העולם. גלוריה גיינור שרה לגבר שעדיין מנסה לשלוט בה: אינני עוד האדם הקטן שמאוהב בך. הדיסקו הזה הפך הימנון עידוד והעצמה לנשים, שאומר – החיים נמשכים גם אחרי משבר ביחסים, אבל במשך השנים הוא שימש גם אנשים להתגבר על מיני משברים בחייהם וגם קבוצות כדורגל (המנון הנבחרת הצרפתית ב-1998). השיר זכה בגראמי על "שיר הדיסקו הטוב ביותר" לשנת 1979. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שמסגרת הגראמי הציעה קטגוריה כזו. השיר הגיע למקומות הראשונים במצעדי בריטניה וארה"ב ב-1979.

השיר זכה לגרסאות ב-20 שפות. גלוריה גיינור עצמה ראתה בו שיר פשוט על הישרדות. "זהו שיר נצחי העוסק בבעיה נצחית". את השיר כתבו מפיקיה של גיינור פרדי פרן ודינו פקאריס, אחרי שסבלה מפציעת גב שאילצה אותה לשהות חצי שנה בבית חולים ואף לעבור ניתוח. ההקלטה נערכה אחרי הניתוח כשהיא חוגרת חגורה מיוחדת. השיר נועד תחילה להיות צד ב' של השיר Substitute, הגם שגיינור חשה ש – I Will Survive הוא הלהיט, בניגוד למי שעמד בראש חברת התקליטים שהוציאה את הסינגל. דברים השתנו אחרי שדי ג'ייז ותחנות רדיו החלו להשמיע את השיר בתדירות עצומה.

**** מתוך האלבום Love Tracks מ-1978. מקומות ראשונים במצעדי המגירות של ארה"ב ובריטניה.

At first I was afraid I was petrified

Kept thinkin' I could never live without you by my side;

But then I spent so many nights

Thinkin' how you did me wrong

And I grew strong

And so you're back from outer space

I just walked in to find you here with that sad look upon your face

I should have changed that stupid lock

I should have made you leave your key

If I'd've known for just one second you'd back to bother me

Go on now, go walk out the door

Just turn around now

(’cause) you're not welcome anymore

Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye

Did I crumble

Did you think I'd lay down and die?

Oh no, not.I. I will survive

Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive;

I've got all my life to live,

I've got all my love to give and I'll survive,

I will survive. Hey hey.

It took all the strength I had not to fall apart

Kept trying' hard to mend the pieces of my broken heart,

And I spent oh so many nights

Just feeling sorry for myself. I used to cry

But now I hold my head up high

And you see me somebody new

I'm not that chained up little person still in love with you,

And so you feel like droppin' in

And just expect me to be free,

Now I'm savin' all my lovin' for someone who's lovin' me

Go on now.. etc.

