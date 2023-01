לחצתי קליפ. הועברתי למגרש ההבי מטאלי של השיר. אנרגיית גיטרות בלי פשרות. הראשים מטושטשים בתזזית הטחת ראשים בתוך מכונית. משם עוברים בחיתוך מהיר לספת הסלון שלה עליה יושבה הגברת המזמרת, ואז נחשפות שתי דמויות מטורללות, תחת השמות ג'ני ובני שנראות כמארחות של גבעון בתוכנית טלוויזיה. החוקים הלא כתובים של הפקות סרטוני רוק אומרים משהו כמו – תן לדמיון שלך להתפרע גם אם אין הגיון בהתפרעות.

כל הבלגן ההזוי מוביל לסרקזם על מי שלא ממש מתייצב עם עצמו על מסלול חיים, לא ממצה את עצמו, והדוברת בשיר מציעה לו לנשום ולהשתחרר, כי יש דברי לא חשובים בחיים שלא שווים את הסבל שעוברים. "החלומות שלך / "אתה כמעט בן 21/ ואתה כזה אקדח טעון שונא את כל מי שמשחרר אותך".

גבעון מצרפת את הראפר טאפאש שחובר לקו מחשבה על אדם צעיר הכבול במסלול של תסכול, וגם ממנו יוצאים דברי הרגעה. החיבור אפקטיבי, המסר – לא משהו שלוקחים ללב ולריאות, אלא דווקא הפאן שהרוק המחוספס והמכוסח והראפ מייצרים. לפי הקומוניקט, גבעון עלתה כיתה ברחבי העולם. לפי הקליפ והשיר המהוקצעים נראה כי היא על הדרך הנכונה. כבר לקחה נשימה. עכשיו יכולה לנשום אוויר פסגות.

גלי גבעון Some Things Don’t Matter מארחת את טאפאש במאי: דילן ג'וזף

Going steady with a girl you like/ Feelin’ ready to get on a bike

Sometimes you pretend you’re made of sin/ Sometimes your defend the age you’re in

But something’s wrong, you know like i do/ It doesn’t feel that good to live

You wanna know it will get better/ But you’re not ready to believe

So breathe in – cause some things don’t matter

So breathe in – cause some things don’t matter

Go and tell em’ what you are/ How your dreams are now a scar

It was close but now it’s far, oh no/ You are almost 21

And you’re such a loaded gunq Hating everyone that lets you go

Yeah

Air in your lungs is/ Made out of frustration that you got

Ever since you made a shift from being young

To being wired, highs and lows/ Now you tangled in them

And cables charge the demons, make yourself believe

This ain’t no self deceiving/ It's a leash

And you take em for a walk/ Every now and then sounds fun but

Something’s wrong you need direction/ (i look left and i look right)

But you can’t find a satellite/ (looking around for a satellite)

You look around for your protection/ (i can’t find no but)

But it’s the middle of the night

(ok gali take me to the hook)

So breathe in – cause some things don’t matter

So breathe in – cause some things don’t matter