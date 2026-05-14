גלי עטרי לראשונה בקיסריה 2015

אז מה בדיוק היה הערב הזה? חגיגת לסיכום 40 שנוות קריירה? אירוע מיוחד לציון הופעה ראשונה בקיסריה? לפי רשימת השירים – סיכום. גלי עטרי הלכה על הדה-בסט-אופ. מהאלבום החדש הגיע שיר אחד בלבד – "אהבה למרחקים ארוכים". במהלך הערב היא חזרה לעומק הרפרטואר שלה, השתמש בארסנל להיטיה, סחטה אותו עד הסוף. גם "הללויה" ושירי "חלב ודבש" הגיעו.

סיכום? מה יש לסכם? לפי הערב הזה, נמצאת בשיא פריחתה. הקהל – איתה, מתענג ושר את השירים. אין רגע דל. מה שאומר: עזבי סיכומים קחי את השירים ותתחילי לפתוח קופות גם בלי לארח את מתי כספי (הדואט – "ממריאה ברוח" – קוריוז סתמי) ואת סגיב כהן ודקלון (הרגעים האותנטיים היפים של הערב)

יכולות להיות שתי אפשרויות: אחת – ואללה, לפי אהבת הקהל, שווה לבחון להמשיך לרוץ עם זה. אפשרות אחרת: עזוב אותך. זה ערב מיוחד שתוכנן הרבה זמן, נדחה כבר פעם אחת. היה כאן מבצע קידום מכירות אדיר להביא את הקהל לשמוע את גלי עטרי בקיסריה פעם אחת בחייה. נשאיר את זה ככה: ערב אחד ויחיד, שיירשם בספר הזהב של גלי עטרי, וזהו. מה נראה יותר? בהכירי את תולדות הקריירה של עטרי, יש לי תחושה שהתשובה השנייה כנראה חזקה יותר מהרוח הטובה שנשבה באמפי של קיסריה. אשמח להתבדות.

מזלה הראשון של גלי עטרי, ואינני מגזים, שרוב השירים מהשלושים פלוס ששמענו הם באמת להיטים גדולים, חלקם הגדול – קיימים ונושמים. אחדים – נצחיים. קחו את "מקיץ אל החלום", את "עוד יום", "סוף העונה", "תני לו פרח", "חזקה מהרוח", "השיר שיביא לך אהבה", "מה שאת אוהבת", "מהמרחקים", "דרך ארוכה", "מקיץ אל החלום", "אין לי ארץ אחרת" – אקפלה בסיום.

מזלה השני של גלי עטרי – שקשת נפלאה של יוצרים מסרו לה שירים מקובי אשרת דרך רחל שפירא, אהוד מנור, מתי כספי, קורין אלאל, מאיר גולדברג, אילן וירצברג, לאה שבת, יצחק קלפטר, סגיב כהן. נדיר למצוא במוסיקה המקומית זמרת שחברה למגוון כזה של יוצרים.

המופע העשיר הזה היה סיכום דרך שהראה כי עטרי, בצבע קולה, ברגישויות המלודיות שלה, בחן המיוחד, הצליחה להגשים מסלול מוסיקלי שעובר בנתיבי המוסיקה המקומית לדורותיה, משאיר חותמו הנצחי.

מצד שני: זה היתה חגיגת להיטים נטולת סיכונים, שסימנה מטרה אחת – נו-דאל-מומנט. תני לקהל את כל מה שהוא רוצה, עשי לו גוד-טיים, לכי על מסלול בטוח. זה מה שהערב הזה היה – גלי עטרי במיטבה. האם הוא סימן התחדשות ויציאה לדרך חדשה? בכך אני מטיל ספק.

שירים: אהבה למרחקים ארוכים, בראשית, רק אתמול, סוף העונה, נפאל, אזמרלדה, רגע של שקט, שיר שיביא לך אהבה, אם יש לך שמש, שמש אדומה, עוד מעט, קסמים, סתיו ישראלי, ממריאה ברוח, עוד יום – עם מתי כספי, שלווה – עם יובל דיין, אל תאמר – יובל דיין, תני לו פרח, מהמרחקים – עם סגיב כהן, בין האש ובין המים – עם סגיב כהן, מחרוזת תימנית – עם דקלון וסגיב כהן, חזקה מהרוח, הכל עומד במקום, רק מה שאת אוהבת, ולנטינו הדרן: מקיץ אל החלום, מחרוזת "חלב ודבש" – גלגל ענק, שיר לשירים, יחד, הללויה, אין לי ארץ אחרת – אקפלה.

להקה: עמית הראל- קלידים, אלי בן שושן – תופים, בנצי גפני – בס, חרגול נועם בורג – גיטרות, איתמר מאירי- גיטרות

נשפנים: סלעית להב – חליל, אקורדיון, ליהי סעדי – חצוצרה, עודד מאיר- טרומבון

זמרות ליווי: תהל שוהם, אנה אקרד, שירה כהן

צילום: מרגלית חרסונסקי

