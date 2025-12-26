גלי עטרי סגיב כהן מהמרחקים

השיר עוסק ב־ריחה רגשית: התרחקות מהכאב, מהעבר ומהעצמי — והמחיר שהיא גובה. מול הבריחה עומדת קריאה עדינה אך נחושה לחמלה עצמית, התכנסות וחזרה פנימה.הדואט בין סגיב כהן לגלי עטרי יוצר תחושה של שיחה תומכת: קול אחד חווה את הכאב והבלבול., הקול השני משמש כעד, כמדריך רגשי, כמעט כהורה או מצפן. הבקשה “לא להיעלם” אינה דרמטית, אלא אנושית מאוד: אל תאבד/י את עצמך בתוך המרחקים.

השיר מציע: לא להילחם בשאלות שאין להן תשובה, להפסיק לנסות לרצות “את כולם” ולבחור בשמירה על הנפש כערך עליון. החזרה החוזרת על אהבה עצמית אינה סיסמה, אלא תוצאה של תהליך: ריקון, התבוננות, וקבלה.

הייחוד של השיר הוא בכך שהדואט אינו דיאלוג ישיר (אין “את אומרת–אני עונה”), אלא שני קולות שנעים סביב אותו כאב. הם נשמעים כמו קול פנימי פגיע וקול חיצוני תומך

אך עם הזמן – הם כמעט מתמזגים. זה יוצר תחושה שהמאבק אינו מול מישהו אחר, אלא בתוך הנפש עצמה. השילוב שלגלי עטרי (סמל של יציבות, קול לאומי כמעט) לצד סגיב כהן (קול אישי, רגיש, מחפש) יוצר גשר בין דורי, כשהמסר הוא – גם מי שנראה חזק מכיר את המרחקים.

** מה עוד אפשר להוסיף לדואט המקורי המוצלח של גלי עטרי וסגיב כהן? עופר פורטוגלי "החליף" את גלי עטרי בלאה שבת כדי לחדש את השיר בגרסת בוסה נובה מעוטרת בנגיעות ג'אז. פורטוגלי בחר לפרויקט "עושים ג'אז עם עופר פורטוגלי" בשירים ישראלים כבסטנדרטים כדי לנסות לעבדם באוריינטציה ג'אזית.

ללאה שבת, אחת ויחידה, יש כאן רגעים של שירת נשמה אותנטית ואפילו ניואנס ג'אזי מוצלח, שמעניקים לשיר עוצמה חדשה של ממש. היא מתחילה נמוך ורגוע ואט אט מטפסת בסולם הרגש. גם הדואט עצמו מעצים את שיר ההעצמה הנשי הזה. העיבוד הוסיף לשיר ממד ויופי מרעננים. המהלך הג'אזי בפסנתר אפקטיבי ומשתלב יפה עם שירת הצמד. ככה עושים קאבר.

*** את "מהמרחקים" כתב סגיב כהן, כמתנת פרידה מאשתו. בשיר הוא מנסה לשים עצמו במקומה ולחשוב מה צריכה אם ילדיו, ואיך לטעת בה חוזק ועצמה, כשהיא יוצאת לחיים חדשים.

והים לא נרגע, רק גאה וגאה / את אוספת לאט את גופך / אנשים שפגשת שהיו בשבילך

ובן רגע נשארת מול צילך

את היופי שלך, את הקסם שבך / לא תוכלי לחלוק עם כולם / הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך

ושמרי את נפשך לעולם

מהמרחקים שאת בורחת / לא ידעו דרך חזרה / שם את הולכת לאיבוד / במנהרה, בלי מטרה

והשחקים הם הגבולות / אל תיעלמי במצולות / כי אין תשובה טובה / לכל השאלות

הוציאי עכשיו מגירות מליבך / ורוקני רגשות משומשים / אולי תמצאי את אושרך, את כוחך

שקברת עם הזמן בשנים

מהמרחקים שאת בורחת…

קחי עכשיו את אושרך, את כוחך / ורוקני רגשות משומשים / הסתכלי מסביבך, תאהבי את עצמך

ושמרי את נפשך

גלי עטרי סגיב כהן מהמרחקים