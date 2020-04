אנחנו אוהבים להשתמש בצירוף "פס קול חיינו" – גם בלי שהקולות באמת ליוו את חיינו. כשמדובר בנעימות שפותחות תוכניות יומיומיות/שבועיות ברדיו – הקולות, הצלילים, המנגינות מצטרפים יחד למשהו שאפשר לכנותו – פס קול חיים.

אין כמו צלילים לעורר את בלוטות הנוסטלגיה, להזכיר ימים עברו. והרדיו הוא מבחינה זו בבואה. כמעט כל נעימה (במקרה אחד – שיר), באוסף הזה של אותות פתיחת תוכניות בגלי צה"ל, החזירה אותי לאיזושהי תחנה בתודעת הזמן, עוררה תאים רדומים לעיתים בתחושת דז'ה וו. הקשבה לצלילים, כמוה כעצירת זמן או חזרה בו. הקטעים האלה התיישבו כל כך חזק על מאגרי הזיכרון עד שאין סיכוי, שכל מי שהאזין לרדיו בתקופות שהתוכניות שודרו, לא יזהה אותם. ועוד משהו: המיוחד באוסף כזה – שאפשר לשמוע את הקטע שממנו נגזר אות התוכנית- במלואו.

רשימת הקטעים



Pierre Bachelet – O' Et La Recontre – שבע אפס שבע: תוכנית הבוקר של אלכס אנסקי שהחלה ב-1977.

Sting – Saint Agnes And The Burning Train – "עוד לא שבת" שהגיש שלמה ארצי ביום ו' בצהריים. המוסיקה של סטינג מאלבומו "כלובי הנשמה" הפכה לאות התוכנית ב-1991.

Seawind – Pra Vose – נעימת "נכון לעכשיו", תוכנית האקטואליה שמשודרת מ-1981.

Bill Haley & His Comets – Joey's Song – המזוהה עם "ד"ש עם שיר", התוכנית המיתולוגית שהחלה בסוף שנות ה-50 בהגשתה של רבקה מיכאלי.

Gershon Kingsley – Hey Hey – נעימת "משלנו", מצעד הפזמונים העבריים של גל"צ, שהחל ב-1964.

Eddie Barclay – Boum Bada Boum – "שאלות אישיות" בהגשת יעקב אגמון שמשודרת מ-1968. לנעימה של אדי בארקלי יש גם גרסה מושרת ע"י שארל טרנה.

Woody Herman – Here I Am Baby – נעימת "המילה האחרונה" (תוכנית האקטואליה שלפני הצהריים) המשודרת מ-1998. הנעימה מ-1979 מבוצעת ע"י תזמורת הסווינג של וודי הרמן.

"עושים צהריים" בהנחיית יעל דן: סוף סוף אות שהוא מוסיקה מקורית של אסף סיטון, טכנאי בגלי צה"ל, שחיבר והקליט מספר אותות לתוכניות התחנה.

Julian Martin – Vuelo – נעימתו של הגיטריסט הספרדי חואן מרטין שמלווה את "בוקר טוב ישראל" בהנחיית מיכה פרידמן וגולן יוכפז.

Pat Metheny Group – 45/8 – נעימת התוכנית "יש עם לדבר" ששודרה מאמצע ה-80 בהנחיית אנשי תקשורת (גדעון לב ארי ז"ל, יעקב אחימאיר, דן מרגלית, גדעון רייכר, אריה מליניאק ועוד)

"תמונה" (ארבע אחרי הצהריים) – יעל לוי שהלחין יצחק קלפטר ב-1978 לתוכניתו של יהונתן גפן "שיחות סלון" ממשיכה לעטר את פתיחת "ארבע אחר הצהריים", תוכנית השירים העבריים הקלאסיים.

Pop Concerto Orchestra מאת פול דה סנוויל משנת 1977 – "חמים וטעים" תוכניות מוסיקה בסגנון אישי ששודרו בימי ו'.

"כרכרה רתומה לשני סוסים" – גרסה כלית של הלהיט היווני הישן שנכתב ובוצע ע"י גריגוריס ביסיקוציס מענקי הבוזיקי של יוון – אות התוכנית "פותחים ערב" בהגשת שמעון פרנס.

טומיטה – Ballet Of The Chicken in Their Shells – אות פתיחת "מקהלה עליזה" בשבת בבוקר שהגישה שרה דורון ז"ל.

The Jam – Circus – נעימה מאת ברוק פוקסטון מ-1982 שעיטרה את פתיחת "מוזיקה היום" בעריכת יואב קוטנר ובהגשתו – החל מ-1998.

ג'אמירוקוואי – Too Young To Die מ-1993, ששימשה את "מה וער" בהנחיית רזי ברקאי החל מ-1994.

The Consecration Of The House – Overture Op. 124 מאת לודווויג ואן בטהובן – אות פתיחת "האוניברסיטה המשודרת" המשודרת בגלי צה"ל מאז 1977.

Roger Van Otterloo – Green In Between מאת רוחייר ואן אותרלו עם השריקה המפורסמת שליוותה את התוכנית "שעתיים משתיים" שהחלה ב-1978.

The Royal Guitar Ensemble – The Third Man Theme – נעימת גיטרת הזהב מהסרט "האדם השלישי" בכיכובו של אורסון וולס – שימשה את שעשועון הרדיו "האדם השלישי" בעריכת בתיה שושני ז"ל ואבי קורן ששודרה בשלהי שנות ה-60.

אוסקר פיטרסון – A little Jazz Exercise מתוך אלבומו Tracks שפתחה את "קול הג'ז הזה" עם דני קרפל המשודרת מאז 1987.

גל קוסטה – Trem Das Onze, "הרכבת של אחת עשרה", השיר היחיד באוסף בביצוע הזמרת הברזילאית גל קוסטה שסיים בזמנו את תוכניתו של אלי ישראלי – "קיץ ישראלי" שעמדה בסימן אהבתו למוסיקה ולתרבות של ברזיל.

"צה"ל צועד" מאת יואב תלמי (נעימה שנכתבה ב-1962) – מארש צה"ל בעיבודו ובניצוחו של יצחק גרציאני – אות פתיחת השידורים של גלי צה"ל המשודר כל בוקר בסמוך לשעה 6:00, שהוקלט עם תזמורת צה"ל.

