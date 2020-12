גמר דה וויס ארה"ב: קרטר רובין, נער בן 15 מטריף את השופטים

גמר דה וויס ארה"ב: קרטר רובין בן ה -15 מוכיח את כישרונו הווקאלי בגרסת כיסוי ל – "The Climb" של מיילי סיירוס.

בגיבוי עיבוד עוצמתי למיתרים ופסנתר , רובין שר את השיר בביצוע מעורר השראה, שגרם למנטורית שלו, גוון סטפני להזיל דמעה.

"הלב שלי עדיין פועם רק בגלל שכל כך אכפת לי ואני כל כך שמחה בשבילך ואתה לא יאומן", היא פרצה בהתלהבות. "אתה פשוט כל כך רגוע, וזה מרגיש שאתה אמור לעשות את זה."

ארוסה של סטפני והשופט בלייק שלטון הסכים. "אני אמור להיות המתחרה שלך כאן, מעולם לא הרגשתי ככה, אני מגלה שאני … אני מעריץ, בנאדם."

Carter Rubin Sings the Inspirational Miley Cyrus Song "The Climb" – The Voice Live Finale Part 1

The Voice USA