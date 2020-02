לא קנאתי בשופטים. איך אפשר לשלוח את רביב כנר הביתה אחרי הביצוע מציף הרגשות שלו ל"גיבור של אמא" של משה פרץ? כנר הוציא את השיר מתחומי ה"ז'אנר" והעניק לו איכות של שיר קלאסי שיושב עליו ככפפה. אם ללמוד משהו על קאברים – זה הביצוע החזק של רבע הגמר השני. המנעד הקולי היפהפה, גם המנעד הרגשי. הסיום מצא אותו בחוץ. לא זוכר תחרות שבה כל מועמד ראוי לזכות בה.

אור עמרמי ברוקמן לא היסס ללכת בשלב הזה על שירים בעברית – "לך עם האמת שלך" ו"זכיתי לאהוב" – וסיפק ביצועים מושלמים מכל בחינה – בחירת שיר, עוצמות פנימיות, העמדה, פרשנות. במיוחד ב"זכיתי לאהוב" – האיכות של הנער הזה נחשפה דוקא באיפוק הנפלא, ביכולת לקחת את השירים למקום המאוד אינטימי שלו.

סוד הקסם של הביצוע הפחות מלודרמטי, היותר מאופק נמצא אצל מעט זמרים מעולים. גאיה שאקי לקחה את Wrecking Ball של מיילי סיירוס לחלקתה המאוד אישית-ייחודית בהגשה, בפרשנות, בגוונים הקוליים. זה לא היה רק רגע של זמרת מצוינת אלא של מוסיקאית. רק קרן פלס הלכה בדרכי איתי לוי. מבחינתה, שאקי לא "התרוממה", או בלשונו המתלהמת של לוי – לא "התפוצצה". פלס מצטחקקת, נהנית מעצמה, חוגגת נונסטופ, מחלקת כחולים בסיטונות, אבל כשמגיע רגע ההכרעה – וצריכים מקצועיות של שופטת – היא מועדת. גם איתי לוי חזר על מופע האימים המביך מחצי הגמר הקודם כשלחץ אדום לאור עמרמי ב"לך עם האמת שלך", למרות כל הכחולים שהשיר הזה זכה להם. נימוק? הרי עמרמי ברוקמן רוצה ללמוד משהו מחוכמת השופט – "לא התרגשתי" הודיע לו לוי. מה זה אומר? גם אני אמנע מלנמק מדוע לא התרגשתי מנוכחותו של איתי לוי בשולחן השופטים. העובדה שהוא זמר מבוקש בז'אנר הים תיכוני אינה מעניקה לו זכות לשפוט בתחרות מוסיקה.

רביב כנר ומורן אהרוני שגרונה בגד בה בשלבים האלה – עוזבים עם ברכת הדרך לקריירה מבטיחה. מי שמועמדת מבחינתי לצאת לרוטרדם היא גאיה שאקי. היא התגלית הגדולה של העונה הזו. בפעם הראשונה ראינו אותה מאבדת את קור רוחה, כשההתרגשות הציפה אותה רגעים לפני הביצוע של Love On The Brain של ריהאנה, אבל דווקא בסערת רגשות לא טיפוסית לה – המבחן הופך להיות כמו מעבר מכשולים קריטי – והיא צלחה אותו נפלא בכל מרכיב, במיוחד בשבריריות הזו שבין נונשלנטיות ובטחון, בגוונים הקוליים, בהבעה, בצילום. גם גאיה שאקי כמו אור עמרמי יוצאת כוכבת ה מהתחרות, שהופכת לגמר של הרביעיה המוכשרת ביותר בתולדות "הכוכב הבא לאירוויזיון" – גאיה שאקי, אור עמרמי ברוקמן, אלה לי להב ועדן אלנה.

רביב כנר – Hallelujah, "גיבור של אמא"

גאיה שאקי – Wrecking Ball ו – Love On The Brain

אור עמרמי ברוקמן – "לך עם האמת שלך","זכיתי לאהוב"

מורן אהרוני – Who You Are

רביב כנר – "גיבור של אמא"

גאיה שאקי – “Love On The Brain”

אור עמרמי ברוקמן – "זכיתי לאהוב"

מורן אהרוני – “Who You Are”

דירוג: