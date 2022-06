ג'סטין טימברלייק מכר קטלוג שיריו בעסקה ששווה קצת יותר מ-100 מיליון דולר

ג'סטין טימברלייק מצטרף למגמה בקרב ענקי המוסיקה למכור את קטלוג שיריהם בסכומי עתק. הוא מכר את קטלוג השירים שלו ל-Hipgnosis Song Management ולקרן הנתמכת על ידי חברת ההשקעות הפרטיות בלקסטון בעסקה המוערכת בשווי של קצת יותר מ-100 מיליון דולר (75.5 מיליון ליש"ט).

Hipgnosis מציעה למשקיעים הזדמנות להרוויח כסף מהתמלוגים של שירים פופולריים של אמנים מבארי מנילו ועד ביונסה. היא התחברה עם Blackstone בשנה שעברה כדי להשיק את Hipgnosis Songs Capital. עם מיליארד דולר של מימון ראשוני מ-Blackstone. החברה הוקמה כדי לרכוש זכויות מוזיקה ולנהל קטלוגים.

העסקה עם טימברלייק מעניקה ל-Hipgnosis Songs Capital שליטה ובעלות מלאה על כ-200 שירים שכתב או כתב יחד במהלך הקריירה שלו עם להקת הבנים NSync וכאמן סולו. הוא התפרסם לראשונה ב-1995 כאחד משני הזמרים הראשיים ב-NSync, שאלבומיה נמכרו ב-70 מיליון עותקים ברחבי העולם. כאמן סולו, הוא האפיל על המכירות הללו, עם 88 מיליון עותקים של אלבומיו שנמכרו ברחבי העולם.

מרק מרקויאדיס, המייסד והמנכ"ל של Hipgnosis: "ג'סטין טימברלייק הוא לא רק אחד האמנים המשפיעים ביותר ב-20 השנים האחרונות אלא הוא גם אחד מכותבי השירים הגדולים בכל הזמנים. הלהיטים של שלו כולל הם מהסמלים ביותר של התקופה".

טימברלייק אמר אחרי סגירת העיסקה: "אני נרגש לשתף פעולה עם מרק והיפגנוזיס – הוא מעריך אמנים ועבודה יצירתית שלהם ותמיד היה תומך נלהב של כותבי שירים וסיפורים".

זוהי העסקה השלישית שבה מעןרבת Hipgnosis Songs Capital נהיא רכשה חלק מהקטלוג של מעיזבונו של לאונרד כהן המנוח. בינואר היא רכשה 80% ממניות תמלוגי המוזיקה המוקלטת של הזמר-יוצר הקאנטרי קני צ'סני.

Justin Timberlake – Cry Me A River

בין שיריו הבולטים:

Cry Me a River

Rock Your Body

SexyBack

My Love

What Goes Around… Comes Around

Suit & Tie

Mirrors

Can’t Stop the Feeling