טיקטוק חשפה את השירים, האמנים ומגמות המוזיקה ששלטו בשנת 2025, כאשר שירים של ג'ס גלין, רדיוהד, דואצ'י ועוד מובילים. לפלטפורמת המדיה החברתית הזו תמיד היה קשר חזק לעולם המוזיקה. טיקטוק סייעה בהשקת הקריירות של אמנים צעירים רבים, אפשרה למשתמשים לגלות ולשתף בקלות חומרים חדשים, והציתה טרנדים של ריקוד שמעניקים חיים חדשים לשירים מסוימים.

לקראת סוף השנה, טיקטוק חשפה את האמנים והשירים ששכיכבו בקרב המשתמשים ב-12 החודשים האחרונים, והכריזה כי הלהיט של ג'ס גלין, "Hold My Hand", הוא השיר האהוב של הפלטפורמה.בבריטניה לשנת 2025

השיר זכה לגל פופולריות מחודש לאחר יציאתו הראשונית לפני עשור, כאשר הופיע בפרסומת של חברת התעופה Jet2.

כשדיברה על תחייתו של השיר בטיקטוק, אמרה הזמרת שזה "שיר מיוחד להפליא עבורי", וכי "קמפיין Jet2 הביא טוויסט ממש כיפי וקליל לשיר".

"לראות אותו הופך לשיר של הטיקטוק לשנת 2025, 10 שנים לאחר יציאתו, היה מדהים", הוסיפה. "זה הפיח בו חיים חדשים, ואני כל כך אסירת תודה לראות גל של קהל חדש שמתחבר אליו ולומד עוד על השיר, ועליי"

ברשימת עשרת השירים הטובים ביותר של השנה נמצא השיר הקלאסי של רדיוהד, "Let Down", שקיבל גם הוא חיים חדשים לאחר שהפך ויראלי בטיקטוק והוצג לדור חדש של מעריצים' כאשר הרוקרים האייקוניים יצאו לסיבוב ההופעות הראשון שלהם בבריטניה ובאירופה מזה שבע שנים.

Jess Glynne – Hold My Hand ג'ס גלין ורדיוהד מובילים את את השיר האמן וטרנד המוזיקה בטיקטוק

רדיוהד Let Down