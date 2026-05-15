ג'קו אייזנברג ורון נשר קיווינו צילום, עריכה והפקה: פורטל המדיה
אולי,
רק טיילנו במבוך ללא דרך
היכן שצועדים השואלים
ובתוך ים התקוות מצאנו ערך
ואיך,
למרות כל מה שניסינו
הלכנו לאיבוד בשבילים
ממה בעצם פחדנו
מממ…
ממה פחדנו
פזמון:
בין כל הנסיונות,
תלינו בה תקוות, בשאלה
כשחיפשנו את האמת לא מצאנו
רק קיווינו שתחזור
שנוכל למצוא בה נחמה
מנסים לשנות את הדרך,
צועדים במקום כבר שנים איתה
והדרך היא דרך המלך
רק חבל שהמלך שינה ת'פנים שלו
וכל מי שלא לצד איש שלו ועוד איש שלא מסכים
כועסים, מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים
זה בא מבחוץ ישר אל הלב
זה בא כשאתה לחוץ זה בא מכאב
זה בא כשיצאה סערת רגשות
זה בא כשאתה שונא זה בא כשאתה אוהב
אם זה קשה שוב הצלחת לגדול
צעדת בדרך עכשיו בלי ליפול
חייך שכח מהמלך
תורו של המלך עכשיו הוא לשאול
פזמון..
שם קיווינו לשאלה
שם נמצאת התשובה X2
פזמון..