ג'קו אייזנברג ורון נשר קיווינו

השיר "קיווינו” של ג'קו אייזנברג ורון נשר הוא בלדת רוק טעונה שמצליחה להחזיק בו־זמנית גם כאב אישי וגם אמירה חברתית רחבה יותר. זה שיר שלא מציע פתרון ברור. במקום להכריז “יהיה טוב”, הוא נשאר בתוך חוסר הוודאות, בתוך העייפות של מי שכבר ניסה הכול ועדיין ממשיך לקוות.

כבר בבית הראשון נוצרת תחושה של מסע פנימי: “אולי, רק טיילנו במבוך ללא דרך היכן שצועדים השואלים”. המבוך הוא לא רק בלבול. הוא מצב קיומי. הדוברים לא “אבודים” באופן דרמטי, אלא חיים בתוך חיפוש מתמשך שאין לו מפה. השורה “היכן שצועדים השואלים” מתארת אנשים שלא בטוחים בכלום, אבל עדיין ממשיכים ללכת. יש כאן השלמה עם זה שלפעמים עצם השאלה חשוב יותר מהתשובה.

הפזמון “כשחיפשנו את האמת לא מצאנו רק קיווינו שתחזור” מגלם רגע מאוד אנושי – לא למצוא אמת, לא למצוא פתרון, אלא רק להיאחז בתקווה שמשהו שאבד יחזור- אמונה, שקט, משמעות, אולי אפילו תמימות. המילה “רק” שוברת את המשפט; היא מראה עד כמה התקווה היא גם הדבר היחיד שנשאר.

“והדרך היא דרך המלך רק חבל שהמלך שינה ת'פנים שלו” ה“מלך” יכול להיות שלטון, מנהיגות, מערכת ערכים, או אפילו אידיאלים שהתעוותו עם הזמן. זאת שורה שמדברת על אכזבה עמוקה לא רק מאנשים, אלא מהדרך, תחושה שהמערכת איבדה את הפנים האנושיות שלה.

אחרי הביקורת מגיע רעיון ההיחלצות מהמצב: “מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים. זה בא מבחוץ ישר אל הלב” האמירה הזו שוברת את הקלישאה של “השינוי מתחיל מבפנים”. לפי השיר, שינוי אמיתי מגיע מטלטלה: לחץ, כאב, אהבה, סערת רגשות. כלומר, בני אדם לא תמיד משתנים מתוך בחירה מודעת – לפעמים המציאות שוברת משהו ואז נולדת תנועה חדשה.

השורה: “אם זה קשה שוב הצלחת לגדול”– שורה אופטימית, אבל לא מנחמת מדי. זאת תקווה עייפה, מפוכחת. לא הבטחה שהכול יסתדר —אלא אמונה שאפשר להמשיך גם בלי לדעת.

והסיום: “שם קיווינו לשאלה שם נמצאת התשובה” – התקווה עצמה מופנית אל השאלה. כאילו עצם היכולת להמשיך לשאול, להמשיך לחפש, היא כבר סוג של תשובה. זה מסר מאוד בוגר רגשית: לא כל כאב נסגר, לא כל מבוך מוביל ליציאה ברורה – לפעמים החיים הם הלמידה לחיות בתוך חוסר הוודאות מבלי לאבד לגמרי את התקווה.

מבחינה מוזיקלית, החיבור בין ג'קו אייזנברג לרון נשר עובד דווקא בגלל הניגוד ביניהם. ג'קו מביא קול רוקי חשוף ופגיע, בשירה מלאת נשמה, כזו שנשמעת כאילו הוא באמת מתאמץ להחזיק את עצמו, בעוד רון נשר מכניס טקסט ישיר, כמעט מתפרץ, עם זרם מחשבות שנשמע כמו מונולוג פנימי שלא עבר סינון.

קטע הראפ של רון נשר משנה את השיר מכאב אישי לביקורת חברתית. בסופו של דבר, “קיווינו” הוא שיר על דור עייף אבל לא אדיש. דור שמפקפק, מתאכזב, הולך לאיבוד, ועדיין מסרב לוותר לחלוטין על האפשרות למצוא נחמה, אמת או כיוון.

ג'קו אייזנברג ורון נשר קיווינו צילום, עריכה והפקה: פורטל המדיה

אולי,

רק טיילנו במבוך ללא דרך

היכן שצועדים השואלים

ובתוך ים התקוות מצאנו ערך

ואיך,

למרות כל מה שניסינו

הלכנו לאיבוד בשבילים

ממה בעצם פחדנו

מממ…

ממה פחדנו

פזמון:

בין כל הנסיונות,

תלינו בה תקוות, בשאלה

כשחיפשנו את האמת לא מצאנו

רק קיווינו שתחזור

שנוכל למצוא בה נחמה

מנסים לשנות את הדרך,

צועדים במקום כבר שנים איתה

והדרך היא דרך המלך

רק חבל שהמלך שינה ת'פנים שלו

וכל מי שלא לצד איש שלו ועוד איש שלא מסכים

כועסים, מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים

זה בא מבחוץ ישר אל הלב

זה בא כשאתה לחוץ זה בא מכאב

זה בא כשיצאה סערת רגשות

זה בא כשאתה שונא זה בא כשאתה אוהב

אם זה קשה שוב הצלחת לגדול

צעדת בדרך עכשיו בלי ליפול

חייך שכח מהמלך

תורו של המלך עכשיו הוא לשאול

פזמון..

שם קיווינו לשאלה

שם נמצאת התשובה X2

פזמון..

ג'קו אייזנברג פייסבוק