ג'קו אייזנברג שר וידוי אישי אפל וכן שנפתח בפסנתר נוגה ומתפתח לדרמה גדולה בליווי כינורות. הפתיחה בצלילי פסנתר חושפת את הבדידות והפגיעות הראשוניות של הדובר. ככל שהשיר מתקדם, העיבוד מתרחב (בעיקר בהדרגה אל הכינורות), מה שמייצר עלייה ברמת המתח, תחושת מאבק פנימי שמתרחב, עומס רגשי שמסתנכרן עם המילים “נלחם, בשדים, בלילות”. זה לא רק טקסט, זה הקול הפנימי מתפרץ.

זה שיר על מלחמה פנימית בלתי נגמרת, בין הרצון להשתנות לבין הכובד של העבר. השיר בנוי כמו שיחה של הדובר עם עצמו, כמעט כמו מונולוג טיפולי. הוא מודה: "יום אחד היה לי טוב… ושמרתי לעצמי את הזכות להיות לבד". הטוב הוא רגעי, כמעט מקרי. הבחירה ב"לבד" היא לא חופש, אלא סוג של בריחה.הוידוי הוא חשוף, חסר מסכות. הוא לא מאשים אחרים, אלא את עצמו.

ההדחקה והתקיעות הנפשית משתמעות מ"השנים עברו מהר / כלום כאילו לא קרה", שנים שנמרחו בלי שינוי. הזמן עובר, אבל החיים לא באמת מתקדמים. "על כל צעד מקרב, עפתי שניים חזרה" – תיאור של חיים בטראומה –

כל ניסיון להתקרב למשהו טוב מפיל אותו אחורה.

הפזמון הוא מנטרה: "ונלחם, בשדים, בלילות, נלחם / לבד, בעצמי, בלילות, נלחם". זוהי המלחמה הפנימית בין מי שהוא לבין מי שהוא מנסה להיות זה מאפיין שירים של חשבון נפש עמוק כמו וידויים של תפיסת עצמי פגועה.

הוא מבין שבריחה גיאוגרפית לא משנה דבר- "אם אני אלך רחוק / כלום לא באמת יקרה" הבעיות שלו נמצאות בתוכו, לא בחוץ.

השורה "גם אם יש לי כישרון, איך אני צריך מזל" מציג את עצמו כאמן שלא הצליח לממש את הפוטנציאל שלו, למעשה זו התכתבות ישירה עם הדמות הציבורית של ג'קו כמי שהגיע לפסגה במהירות, ונפל מהר באותה מידה.

הוא מכיר בכישרון, אבל מבין שהוא לא מספיק.

"והכי קשה בבוקר שאחרי המאבק נושם אוויר שלא הספיק להתקרר" – האוויר שלא התקרר הוא דימוי לחום של הקרב – המאבק טרי, טראומה שמורגשת פיזית. ואז: "ומעלי חיים שלמים, שברי זכוכית מהעבר, נופלים כמו גשם והגוף שלי זוהר" – תובנה מפתיעה: הכאב מאיר אותו, אולי מטהר יש כאן נימה של תקווה או קבלה.

השיר בנוי באופן קלאסי לבלדה דרמטית. המבנה הזה מאפשר בניית מתח הדרגתית שתואמת את המאבק הפנימי של הדובר. מבחינת העיבוד – פסנתר נוגה כבסיס, כינורות שמעצימים את הכאב. המוזיקה והשירה

הן השתקפות ישירה של המאבק הנפשי שמופיע בטקסט.

ג'קו אייזנברג נלחם

יום אחד היה לי טוב

טוב אבל ליום אחד

ושמרתי לעצמי , את הזכות להיות לבד

השנים עברו מהר

כלום כאילו לא קרה

על כל צעד מקרב , עפתי שניים חזרה

ונלחם , בשדים , בלילות , נלחם

לבד , בעצמי , בלילות , נלחם

אם אני אלך רחוק

כלום לא באמת יקרה

משנה את המשחק , גם אני לא רואה

לא מספיק להתאמץ

בלי להיות מוכן בכלל

גם אם יש לי כישרון , איך אני צריך מזל

ונלחם , בשדים , בלילות , נלחם

לבד , בעצמי , בלילות , נלחם

והכי קשה בבוקר שאחרי המאבק

נושם אויר שלא הספיק להתקרר

ומעלי חיים שלמים , שברי זכוכית מהעבר

נופלים כמו גשם והגוף שלי זוהר

ונלחם…

