גרי לי לואיס חלוץ הרוקנרול ששר את Great Balls of Fire מת בגיל 87

ג'רי לי לואיס, הזמר החובט בפסנתר, שחישמל ברוקנ'רול המוקדם עם להיטים כמו "Great Balls of Fire" ו-"Whole Lotta Shakin' Goin' On", לפני ששערוריית נישואין כמעט חיסלה את הקריירה שלו, מת, והוא בן 87.

לואיס נפטר בביתו במחוז דסוטו, מיסיסיפי, דרומית לממפיס "סיבות טבעיות" כפי שנמסר מטעם דוברו. אשתו השביעית, ג'ודית, הייתה לצידו כשמת.

יחד עם צ'אק ברי, אלביס פרסלי ואחרים, לואיס היה אחת הדמויות המובילות של עידן הרוק של שנות החמישים, שואומן – שכונה "הרוצח" – שביצועיו הגולמיים וחסרי עכבות גרמו למעריצים צעירים לה שכינו "התקפי עווית".

לואיס, יליד 1935, ייזכר כפסנתרן האקסצנטרי בעל טמפרמנט אדיר וצימאון לחיים. כאשר פרץ לסצנת הרוק ב -1957 עם הקלאסיקה שלו "All Lotta Shakin 'Goin on On", הוא נחשב לסיוט הנורא ביותר של הורי ילדים רבים ברחבי ארה"ב: הם ראו איש דרומי, בלונדיני, שניגן פסנתר ושר בזעם בלתי נשלט ובו בזמן מתרברב במיניותו. ג'רי לי היה הפרא הגדול הראשון של הרוק אנד רול, מי שפרץ גבולות מוסיקליים וגם חצה גבולות "מוסריים" בעיני הציבור האמריקני.

בין אם הוא שר בלדה כפרית מלנכולית, בלוז , או רוק לוהט, לואיס הקרין אישיות בלעדית. התקליטים שלו, כמו אלה של של האנק וויליאמס, לואי ארמסטרונג, נחשבים אחד האוספים האולטימטביים ביותר של המוסיקה אמריקאית לדורותיה.

Great Balls Of Fire נחשב להיטו הגדול ביותר. השיר הפך לסמלו המסחרי , מותאם נפלא לסגנון האנרגתי שלו. כמו "All Lotta Shakin 'Goin on On", שקדם לו, השיר הכיל רמיזות מיניות ("תן לי לאהוב אותך כמו שמאהב צריך …"), היה נועז מאוד עבור מוזיקאי דרומי ממשפחה שמרנית בשנת 1957. אחרי הכל, לואיס גדל בבית דתי, והתלבט קשות בשאלה האם עליו להקליט את השיר הזה. הוא התווכח עם הבעלים של Sun Records סאם פיליפס, שהצליח לשכנע אותו לבצע את השיר. פיליפס הריח את ההצלחה. השיר הגיע למקום השני במצעד המכירות האמריקאי עם מכירות של 5 מיליון עותקים. ולמקום הראשון במצעד הבריטי ב-1957. באמריקה. השיר יצא ב -11 בנובמבר 1957, יום אחד לפני שהסרט Jamboree יצא לבתי הקולנוע. לואיס ביצע את השיר בסרט, שזכה בזכותו לחשיפה גדולה. זמרים אחרים שהופיעו בסרט היו קרל פרקינס, פטס דומינו ו- פרנקי אבלון

השיר יצא באנגליה בחודש בו לואיס נישא למיירה גייל בראון, בת 13, שהיתה בתו של בן דודו (ונגן הבאס שלו) J.W. Brown. באותה תקופה, לואיס הופיע עם באדי הולי וצ'אק ברי בבריטניה, אבל דבר נישואיו לקטינה עורר זעם בציבור הבריטי, והוא נאלץ לעזוב את המדינה. גם בארצות הברית, הקריירה שלו נעצרה כאשר תחנות הרדיו סירבו להשמיע את תקליטיו וחנויות סירבו למכור אותם. ב-1989, גילם דניס קוויד את דמותו של לואיס בסרט Great Balls Of Fire, אשר סיפר את סיפור חייו.

ב-1986 הוא הצטרף לקבוצת כוכבים מליגת העל של הרוקנ'רול – ברי, פרסלי, ג'יימס בראון, ריי צ'ארלס, סם קוק, פאטס דומינו, באדי הולי, ריצ'רד הקטן והאחים אוורלי – הראשונה שהוכנסה להיכל התהילה של הרוקנ'רול בארה"ב.

לואיס חי את רוב חייו בחווה בצפון מיסיסיפי עם בריכת שחייה בצורת פסנתר. הוא מעולם לא התגבר על שערוריית נישואיו לבת דודו הצעירה. אבל למעריציו, המוזיקה המדבקת שלו וההופעות החיות הלוהטות שלו פיצו על ההפרשה הזו.

"אני רוצה להיזכר כאליל רוקנ'רול, בחליפה ועניבה או במכנסי ג'ינס כחולים וחולצה מרופטת. זה לא משנה, כל עוד האנשים מקבלים את ההופעה הזו. ההצגה, זה מה שקובע. זה מכסה הכל", אמר לואיס.

Jerry Lee Lewis – Great Balls Of Fire! (1957)

Jerry Lee Lewis -Whole Lotta Shakin Going On (Live 1964)