להתאהב במלנכוליה בקלות יותר מנסבלת, אפילו מבורכת. עם למעלה מ 15 מיליון מאזינים חודשיים ב- Spotify, מפתיע לחשוב שג'רמי זוקר הוציא רק את אלבום הבכורה שלו "אהבה לא גוססת" ממש לפני כחודש, 17 באפריל, לאחר מסע אישי ארוך שצבר אלפי עוקבים ברשתות.

ג'רמי זוקר, זמר יוצר בן 24 מניו ג'רזי, מייצג חוסר הוודאות של הצעיר המודרני, זה שמסמפל ברצועה הפותחת Still קול נשי מתלוצץ במה שקרוי ASMR (קיצור של Autonomous Sensory Meridian Response) סאונד שיוצר תחושה נעימה מוזרה בגוף באמצעות לחישות ובצלילים (פעולה נפוצה ברשתות) שנועדה להירגעות לטענת צוקר, השיחה והצלילים של "עדיין" נדגמו באופן טבעי, ויופיו של הקטעון נעוץ במעין סתמיות יחסית, תמונת מצב מחיי האמן.

שירים כמו "סחלב" משלבים בצורה חלקה שירה מדוברת רכה עם מילות חרטה סוערות, ומציגים את תמצית האיכות של זוקר: הוא אף פעם לא סטטי. שירים ב"אהבה לא גוססת" מציגים התפתחות וגוונים שונים למשל, "אה, מקסיקו" (מס. 13), בלדת פרידה רכה מושרת בהרמוניה סיימון וגרפנקל, מעוטרת בסיומה בצלילים חלןמיים: "אני נשבע שאני מרגיש יותר מבוגר, בימינו אני לא מרגיש את עצמי / ואני מתבייש 'כי אני כנראה זקוק לעזרה", שר זוקר.

“Full stop” מתאר את תחושת התרסקות לאחר שאדם מסלק מישהו מחייו. כפי שזוקר מתאר זאת, השיר הוא "אקראי ומוזר ובלתי רגיש", "שנינו נוכל לשכב בשמש / אני אהיה בדרך לפני שנסיים", שר צוקר.

קולו של צוקר רגוע, שקט – ועדיין עוצמתי. זה אלבום שמרגיש כמו שיחות שקטות עם חבר. רוב השירים לא בהכרח עצובים, למרות שהתחושה הכללית היא כזו. אלבום מהסוג שבסיומו, יש מצב שתרצו עוד.

Still

We're Fucked, It's Fine

Somebody Loves You

Orchid

Lake House

Good For Her

Not Ur Friend

Full Stop

Julia

Hell Or Flying

Always I'll Care

Brooks

Oh Mexico

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: