ג'ואי בר הוא יוצר פופ לא צעיר ש"מסתובב בשטח" כבר זמן רב, מסלול שכלל גם השתתפת בתחרויות ריאליטי, אשדודי במקור, שצבר מאות אלפי צפיות והשמעות, גם כישלון בתחרויות ריאליטי מיוזיק בישראל, עדיין מחכה לפריצת הדרך הגדולה שלו. לפי השיר הזה, הוא מכוון לשוק הבינלאומי. בלדת פופ מלודית שמתחילה אפלולי ומתפתחת לסאונד שירה מגוון בהפקת סאונד מהוקצעת. טקסט? אמצעי יותר ממטרה. מה שהיא עושה לו – גם תפילות וספרי קודש לא עושים. גרמה לו למצוא את דרכו חזה לחיים.

מוסיקלית – אולד סקול מודרני, שינוי הרמוני יפה מאוד בברידג’ השירה מציגה טכניקה טובה, בגיוון דינמי בקול במשחק בין רוך לעוצמה. גם ההרמוניה הקולית מוסיפה עומק לשיר. מסוג שירי הפופ, שקורץ לתחרויות כמו האירוויזיון בפשטות שלו, בהיותו נגיש – יש לו לחן ממכר, הפקה שמזכירה סינת’פופ משנות ה-80 אך מרגישה עכשווית, מילים פשוטות אך אפקטיביות, ושירה מלאת רגש.

ג׳ואי בר The Void Inside

Every day

Oh every day you

Lift my head

Take me away

With every word you say

You lift my head

Take me away

Turn around and round and round

Going forward and back

Holy books

And prayers

Don’t Help anymore

Because I met you

Because I get you

Holy books

And prayers

Don’t Help anymore

Because I find

The void inside

Sipping coffee

Morning bright angles are watching shining bright

I’m feeling strong I’m feeling right

I find my way

Back to my life

Holy books

And prayers

Don’t Help anymore

Because I met you

Because I get you

Holy books

And prayers

Don’t Help anymore

Because I find

The void inside

Holy books

And prayers

Does not

Help anymore

Because I met you

Because I have you

Holy books

And prayers

Don’t Help anymore

Holy books

And prayers

Don’t Help anymore

Because I find

The void inside

