דאסטי ספרינגפילד סטינג טחנות הרוח של מחשבתך

זה אחד משירי האי הבודד שלי. הלחן – של מישל לגראן הצרפתי. את המילים באנגלית כתבו אלן ומרילין ברגמן כשיר הנושא לסרט The Thomas Crown Affair – "השוד המושלם" משנת 1968 בכיכובו של סטיב מקווין בבמויו של נורמן ג'ואיסון. במרכז הסרט פלייבוי עשיר – שמתכנן שוד בנק כדי להגיע לריגושים.

השיר זכה באוסקר ב-1969 (בקטגורית "השיר הטוב ביותר מסרט") ג'ואיסון לפי הברגמנים רצה שיר "נייטרלי" שאינו מתייחס לשום דמות. מישל לגרן כתב שש או שבע מנגינות מלאות. הברגמנים עבדו איתו צמוד – כתבו מילים למנגינות. העבודה לא הייתה פשוטה, כי היה עליהם לתרגם את השירים לצרפתית. את המילים בצרפתית – Les moulins de mon cœur", – כתב אדי מארני.

יש קטע בסרט שהדמות הראשית מעיפה דאון באוויר בזמן שהיא מתכננת את השוד. המוסיקה הבארוקית משהו ניסתה לשקף את "תחושת הדאייה" הזו. השיר בוצע במקור ע"י נואל האריסון. מבין גרסאות הכיסוי לשיר – הבולטת ביותר היא זו של דאסטי ספרינגפילד שנכלל באלבומה – "דאסטי בממפיס". סטינג הקליט קאבר יפהפה משלו לשיר ב-1999.

"כמו מעגל בספירלה / כמו גלגל בתוך גלגל / שלא נגמר או מתחיל / על סליל דיג מסתובב

כמו כדור שלג במורד ההר/ או כדור פורח בקרנבל / כמו קרוסלה מסתובבת / טבעות סביב הירח … כמו מעגלים שאתה מוצא בטחנות הרוח של מחשבתך"

Round/ Like a circle in a spiral/ Like a wheel within a wheel/ Never ending or beginning/ On an ever spinning reel/ Like a snowball down a mountain/ Or a carnival balloon/ Like a carousel that's turning/ Running rings around the moon

Like a clock whose hands are sweeping/ Past the minutes of it's face/ And the world is like an apple/ Whirling silently in space/ Like the circles that you find/ In the windmills of your mind

Like a tunnel that you follow/ To a tunnel of it's own/ Down a hollow to a cavern/ Where the sun has never shone/ Like a door that keeps revolving/ In a half forgotten dream/ Or the ripples from a pebble/ Someone tosses in a stream

The Windmills Of Your Mind Vocal – Sting, Saxophone – Eugene Kolkevich

טחנות הרוח של מחשבתך – דאסטי ספרינגפילד, נואל האריסון