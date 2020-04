ברט בכרך שכתב את השיר, סיפר כי הבחירה שלו לביצוע השיר נפלה על דאסטי ספרינגפילד. "היה לה קול סקסי שמאוד התאים לשיר ולסרט, שבשבילו הוא יועד". בכרך כתב את השיר לסרט "קזינו רויאל", הספר הראשון בסדרת "ג'יימס בונד" ששימש בסיס לסרט שהופק ב-1967. בכרך הוסיף, כי המטרה הראשונה בכתיבה הייתה לשרת את הסרט. אם השיר גם הופך להיט – הרווחת.

לשרת את הסרט, כלומר את הסקס של הסרט. מדובר באורסולה אנדרס בלבוש מינימלי. השיר הזה מאוד התאים, במיוחד צליל הסקסופון שניגן את המלודיה.השיר הגיע למקום ה-22 במצעד האמריקאי בשנת 1967, למקום הרביעי בגרסת הקאבר של סרג'יו מנדז וברזיל 66 בשנת 1968. גרסאות נוספות – זמר הנשמה אייזק הייס ב-1970, דיאנה קראל באווירת איזי ליסנינג באלבום, שרובו בלדות רומנטיות וגם בוסה נובה בניצוחו של קלאוס אוגרמן ועם הסימפונית של לונדון. קול אלט נמוך ואינטימי. ככה אני ורבים אוהבים לשמוע ג'אז רומנטי.

The look of love/ Is in your eyes

A look your smile can't/ disguise

The look of love / Is saying so much more than

Just words could every say / And what my heart has heard

Well it takes my breath away

[Chorus]

I can hardly wait to hold you / Feel my arms around you

How long I have waited / Waited just to love you / Now that I have found you

You've got the look of love / It's on your face

A look that time can't erase / Baby be mine, tonight

Let this be just the start of / So many nights like this

Let's take a lovers vow / And seal it with a kiss

The Look of Love

