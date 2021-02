דאפט פאנק הסוף אחרי 28 שנה

דאפט פאנק, הצמד האלקטרוני, מי שיצר אחדים משירי הדאנס המשפיעים ביותר בכל הזמנים, הודיעו על סוף דרכו של הצמד לאחר כמעט 30 שנה. להודעה צירפו סרטון אופייני-חידתי שכותרתו Epilogue. בקליפ, המוסיקאים תומאס בנגלטר וגיא-מנואל דה הום-כריסטו, לבושים בתלבושות הרובוט האיקוניות שלהם, נפרדים זה מזה במדבר, לפני שאחד מהם משמיד את עצמו.

ההרכב שהוקם בפריס בשנת 1993, הביא את סצנת האנדרגראונד האוס הצרפתית למצעדים עם להיטים כמו One More Time, Da Funk ו- Around The World.

אלבום הבכורה שלהם, Homework, נחשב לנקודת ציון במוזיקת ​​הדאנס; בשנת 2013 נולד רטרו דיסקו Get Lucky, להיט גלובלי בו השתתפו פארל וויליאמס וניל רודג'רס. השיר נלקח מהאלבום , Random Access Memories, שזכה בגראמי לאלבום השנה בשנת 2014.

מאז, הצמד שמר על פרופיל נמוך יחסית – למרות ששיתפה פעולה עם ה- R&B The Weeknd בשתי רצועות, Starboy ו- I Feel It Coming, בשנת 2016.

"אנחנו לא פרפורמרים, אנחנו לא דוגמניות – לא יהיה מהנה שהאנושות תראה את התכונות שלנו", אמרה דה הום-כריסטו למגזין "רולינג סטון", "אבל הרובוטים מרגשים את האנשים"

ככל שהקריירה שלהם התקדמה, עשרות אמנים הכירו בהשפעה של של דאפט פאנק על מוזיקת הדאנס, ביניהם כריסטין והקווינס, הדי.ג'יי השוודי אלסו ודה וויקנד.

בנגלטר ודה הום-כריסטו נפגשו בבית הספר בפריס, והחלו ליצור מוזיקה ביחד כנערים לצד לורן ברנקוביץ'- לימים של להקת האינדי פיניקס. במקור נקרא Darlin', שלישייה שהוציאה כמה שירי רוק גאראג' בסיסיים להפליא באלבום האוסף הבריטי, Shimmies In Super 8, בשנת 1993.

ביקורת ב- Melody Maker כינתה את המוזיקה "a daft punky thrash" משהו כמו "טראש פאנקי טיפשי" – בעקיפין הניעה את הגלגול השני של הלהקה. די מהר הם נטשו את הרוק לטובת מוזיקת דאנס. שיר שנקרא בשם Untitled 18 דגם את "סטארמן" של דייוויד בואי וסימן את האקספרימנט הראשון שלהם בשירה רובוטית.

שנה לאחר מכן הם העבירו קלטת לסטיוארט מקמילן, מייסד שותף של חברת הטכנו הסקוטית סומה,למעשה The New Wave היה השיר הרשמי הראשון של דאפט פאנק – טכנו סוער בלתי מתפשר החושים שסומה הוציאה ב -1994.

אבל היה זה השילוב פאנק והאוז ב – Da Funk שהעלה אותם על המפה. השיר הוצא במקור על כמות מוגבלת של 2,000 תקליט 12 אינץ ', תחילה כמעט כמעט התעלמו ממנו. המפנה: הכמיקל בראדרז החלו לנגן את הקטע על מערכות הדיג'יי שלהם. בסוף 1995השיר מכר 30,000 עותקים, ונבחר שיר השנה על ידי מגזין המועדון הצרפתי סודה.

היה מאבק בין חברות להחתים את הלהקה, ובסופו של דבר חתמו חבריה ב- Virgin Records והוציאו את Homework – שהוקלטו בחדר השינה של בנגלטר – בשנת 1996. היה משהו מונפש (סרט מצויר) בסינגלים המוקדמים של הלהקה שפיצה על האנונימיות של היוצרים מאחוריהם. הם הוציאו סרטון מהפנט של מישל גונדרי לשצולם סביב העולם, כאשר כל כלי מיוצג על ידי קבוצות רקדנים (שלדים גילמו את הגיטרה, מומיות הפעילו את התופים ושחיינים מסונכרנים היו הסינטים). Discovery שיצא ב – 2001, התייחס למוסיקת הדיסקו שנות ה -70 ולזמרי שנות השמונים. הם עשו אפילו שימוש דגימת קולו של בארי מנילו מ – Who's Been Sleeping in My Bed. השיר היותר מיחוד באלבם היה Harder, Better, Faster, Stronger. השיר התבסס Cola Bottle Baby של אדווין בירדסונג, שיר פאנק נשכח משנות ה -70, הם הוסיפו שורה: "עבוד על זה קשה יותר, תעשה את זה טוב יותר / תעשה את זה מהר יותר, הפוך אותנו לחזקים יותר".

ארבע שנים נוספות חלפו לפני צאת אלבומם השלישי והפחות חיוני, Human After All, שלאחריו הם כתבו את פסקול סרט ההמשך המדעי של דיסני Tron: Legacy.

Random Access Memories של 2013 היה מחווה למוזיקה שעליה גדלו, שהוקלטה כולה על כלים חיים, עם הופעות אורח של ניל רודג'רס של להקת Chic, המלחין החבובות פול וויליאמס וחדשן הדיסקו ג'ורג'יו מורודר.

את האלבום שהפקתו עלתה יותר ממיליון דולר, הקדים את הסינגל המצליח Get Lucky. לדברי בנגלטר השיר ייצג את נושא האלבום – חיבור העבר, ההווה והעתיד של מוזיקת ​​הדאנס המגולם במפגש הזה בין רודג'רס לפארל וויליאמס. האלבום הביא את הצמד לקהל חדש לגמרי, אך כעת נראה היה שהוא גם התחנה האחרונה בדרכם. נקודת הסיום באודיסיאת הדאנס שלהם.

הסרטון האחרון Epilogue המכריז על הפירוק מתבסס על קטע מסרטם Electroma משנת 2006. כאשר אחד מגופי הרובוט מתפוצץ, מופיע כיתוב "1993 – 2021". הקליפ מסתיים כשאחד הנגנים נכנס לשקיעה בליווי השיר Touch, כולל הפזמון: "תחזיק מעמד. אם אהבה היא התשובה – אתה בבית."

Daft Punk – Da Funk





Michel Gondry – Around the world – Daft Punk



Daft Punk Feat Pharrel Williams – Get Lucky

Daft Punk – Epilogue