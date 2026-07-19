דה וויס פרק 4 אמה זיזה כהן

התופעה מרתקת, אבל היא כבר אינה נדירה כפי שהייתה לפני 20–30 שנה. יש כמה גורמים שמסבירים כיצד זמרת ישראלית כמו אמה זיזה כהן, רק בת 17, נשמעת לגמרי "בינלאומית" באנגלית, כשהיא שרה Die On The Hill, להיט של סיירה ספינו. נועה קירל כוכבת פופ ברמות בינלאומיות כמעט קפצה עליה כמו ילדה קטנה מרוב התלהבות. נלחמה לקבל אותה כמנטורית.

מה קורה? ללא קשר לכישרון המיוחד של אמה, השנים האחרונות בתחרויות ריאליטי מוסיקה מראות כי הצליל של האנגלית מוכר כמעט כמו העברית אצל צעירים וצעירות הגדלים על מוזיקה, סרטים, סדרות, YouTube, TikTok וסטרימינג באנגלית. שרים באנגלית במבטא כמעט נטול עקבות של שפת האם. השירה נשענת על חיקוי מדויק של הגייה, תנועות והטעמה. ניכרת גם עזרת מורים לפיתוח קול שעובדים איתם על דיקציה באנגלית, נשימה, שליטה בקול וסגנון.

לפופ הבינלאומי יש מאפייני ביצוע די אחידים – אופן הפקת הקול, שימוש באוויריות, קישוטים קוליים, ויברטו מאופק ועוד. מי ששומע אלפי שעות של פופ מודרני יכול לאמץ את הסגנון. רבים זוכים גם להקלטה מקצועיתשמעניק לשירה צליל מלוטש מאוד, בדומה להפקות בינלאומיות.

אמה זיזה כהן, ביצעה שיר באנגלית ברמה גבוהה מאוד, יש בה שילוב של כישרון טבעי, אימון ממושך וחשיפה רבה למוזיקה באנגלית. עם זאת, חשוב להבחין בין ביצוע מצוין של שיר לבין קריירה ברמה עולמית. כדי להגיע לטופ בחו"ל נדרשים גם כתיבת שירים מקוריים, זהות אמנותית ייחודית, נוכחות בימתית, צוות ניהול, שיווק והזדמנויות מתאימות – לא רק יכולת ווקאלית.

נועה קירל לקחה על עצמה את המשימה. הייתי מרחיק לכת ואומר: באיכויות הווקאליות שלה אמה טובה מקירל, ואם היא מגיעה לרמה כזו בגיל 17 – דה וויס ישראל חייב לפתוח לה דלתות גם לחו"ל.

בביצוע שלה ל"Die On The Hill", היא נשמעת כמו זמרת פופ בינלאומית – למשל מבחינת הגוון הקולי, השליטה בנשימה, ההגייה, הדינמיקה והפרייזינג.

טימוטי סניקוב, 22 -"בובה" – חווה "דה וויס: ברוסיה ואוקראינה והביא משם את כל הוייב והאנרגיה. מתפוצץ מאנרגיה שסובבה 4 כסאות , ובצדק. ציון: 9

חן מקסימוב 25 – "שאריות מעצמי" – גם כשלא מסתובבים, צריכים לתת למתמודד הסברים. מקסימוב לא קיבל. ציון: 7

אדיר מתתיהו, 27, – "גברים בוכים בלילה" – אהבתי יותר את הקטע שהוא שר בדואט עם רייכל "בלילה". את "גברים בוכים בלילה" הייתי משאיר במקרה הזה לאבנר גדסי.

עדן תורג'מן 18 – Always Remember Us This Way גם כאן העובדה שהכיסאות לא הסתובבו נדרשו נימוקים מקצועיים מהשופטים במיוחד לאור העובדה שעדן רג'ואן שרה מעולה את השיר של ליידי גאגא

שליו מרציאנו, 21 "כשאלך" – עדן בן זקן נזכרה ללחוץ באיחור. (החוקים החדשים מאפשרים). מה היא יכולה לעשות עם בחור שמסלסל יפה דודו אהרון? נשמעת הכי לא מקצועית בין המנטורים.

אמה זיזה כהן, 17 – Die On The Hill ארבעה כסאות הסתובבו כדי לגלות בת 17 ששרה כמו כוכבת פופ ליגת על ששרה עם כל הנשמה, ביצוע מדויק להפליא של שיר השייך לסיירה ספינו. השופטים לא ממש הסבירו את מהות האיכות של הנערה הזו. קירל התנפלה עליה כמוצאת שלל, אבל לא ממש הסבירה את מהות ההתלהבות, ויש ממה להתלהב.

דה וויס פרק 4 אמה זיזה כהן Die On The Hill

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